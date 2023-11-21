تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد موعد الإعلان عن Meizu 21 في 30 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Meizu في 30 من نوفمبر الجاري لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Meizu 21، حيث تقدم الشركة خلال الحدث اثنان من الإصدارات تشمل Meizu 21 وMeizu 21 Pro.

شاركت Meizu إعلانات تشويقية تكشف من خلالها عن موعد مؤتمرها المقرر عقده لاحقاً هذا الشهر في السوق الصيني.

ولقد أوضح الإعلان التشويقي تصميم Meizu 21 وأيضاً بعض من مواصفات هذا الإصدار الذي يأتي بشاشة OLED من سامسونج بحجم 6.5 إنش، وحواف بسماكة 1.74مم في الإتجاهات الأربعة من الشاشة.

كما أكدت Meizu في صور تشويقية أخرى على خططها لإطلاق Meizu 21 بلوحات أمامية باللون الأبيض، ومن المتوقع أن تأتي هذه الإصدارات برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 وواجهة FlymeOS التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14.

أيضاً تنطلق السلسلة الجديدة بمنصة “FlymeAuto” التي تتوافق مع سيارات Geely، كما أكدت Meizu على خططها لزيادة مدة الضمان إلى 3 سنوات في جميع هواتف Meizu 21.

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