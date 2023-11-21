تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر هاتف Galaxy A25 وموعد توفره في الأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغل هاتف Galaxy A25 عدد من التسريبات في الفترة الماضية، واليوم تكشف أحدث التسريبات عن سعر هذا الإصدار وموعد توفره في الأسواق.

إستعرضت الصور المسربة ثلاثية الأبعاد تصميم هاتف Galaxy A25 القادم من سامسونج وبعض الألوان المميزة للهاتف، والتي تشمل اللون الأزرق والأسود إلى جانب اللون الذهبي.

ولقد رصد هاتف Galaxy A25 في بعض منافذ البيع التي قدمت تفاصيل أكثر حول سعر الهاتف الذي يبدأ من 315 دولار أو 290 يورو، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف للشراء بدءاً من 7 إلى 19 من ديسمبر.

كما إستعرضت التسريبات المسربة من قوائم منفذ البيع تفاصيل مواصفات الهاتف الذي يأتي بمعالج Exynos 1280، ونظام تشغيل Android 14، وواجهة One UI 6.

أيضاً يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، بينما يتوفر النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي حتى سعة 1 تيرابايت.

ويضم Galaxy A25 شاشة OLED بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض FullHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh والشحن بقدرة 25W.

كما يتميز هذا الإصدار بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل.

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