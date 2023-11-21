تكنولوجيا: هاتف Xiaomi Mix Flip القابل للطي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شاومي لإطلاق هاتف Xiaomi Mix Flip القابل للطي بتصميم صدفي خلال الفترة القادمة، ولقد أشارت أحدث التقارير إلى أن هذا الإصدار يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

أكدت أحدث التقارير على خطط شاومي لإطلاق اثنان من الهواتف القابلة للطي العام المقبل، على أن تطلق هاتف Mix Fold 4 في النصف الثاني من 2024.

كما أشارت التقارير إلى أن شاومي تستعد لإطلاق هاتف Xiaomi Mix Flip في النصف الأول من العام المقبل، والذي يأتي بتصميم صدفي قابل للطي.

ولقد أوضح التقرير الذي نشر في الصين أن شاومي تدعم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، كما تقدم شاومي جهاز Xiaomi Pad 7 Pro اللوحي بشاشة LCD بمعدل تحديث 144Hz، على أن يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 أيضاً، مع كاميرة رئيسية بتصميم يحاكي سلسلة Xiaomi 14.

من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى أن هاتف Xiaomi Mix Flip يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بتصميم مستطيل في وحدة الكاميرة، على أن تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر telephoto بميزة التكبير البصري حتى 3 مرات.

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