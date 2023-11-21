تكنولوجيا: إطلاق سماعات أذن اللاسلكية Lenovo ThinkPlus X16 TWS مع حماية IPX4 وبسعر مناسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة لينوفو الصينية العملاقة سماعات الأذن اللاسلكية ThinkPlus X16. وتأتي سماعات لينوفو الجديدة مقاومة للماء بمعيار IPX4، وهي مصممة لتحمل الظروف البيئية القاسية.

تعد سماعات الأذن Lenovo ThinkPlus X16 TWS من بين عدد متزايد من السماعات اللاسلكية التي تقدمها شركة الإلكترونيات. ويأتي ذلك بعد إصدار سماعات Lenovo XT80 في وقت سابق من هذا العام.

تعتبر X16 سماعات رأس اذن بالكامل وتزن كل منها 4.5 جرام. ويأتي الطراز مزودًا بمحركات مقاس 14.2 ملم توفر جودة تشغيل عالية ووضوحًا عند إجراء المكالمات.

يتم تثبيت ميكروفون في كل سماعة وهو قادر على تقليل الضوضاء المحيطة.

كما يسمح سطح اللمس للسماعة بالتحكم السلس في الموسيقى أو المكالمات. ويصل عمر البطارية إلى 20 ساعة.

علاوةً على ذلك، تساعد أربعة مصابيح LED على عرض حالة شحن علبة سماعات الرأس. وتدعم سماعات الرأس اللاسلكية Lenovo X16 الجديدة اتصال Bluetooth 5.2 وتوفر أيضًا زمن وصول منخفض.

تتوفر سماعات Lenovo X16 لدى مجموعة من تجار التجزئة بما في ذلك المنصات الألمانية، ويبلغ سعرها حوالي 15 يورو (~ 16 دولارًا).

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