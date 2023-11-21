هواوي تلتزم بدعم تطبيقات الأندرويد عالميًا بالرغم من Harmony OS النسخة الجديدة

كشفت هواوي مؤخرًا عن Harmony OS Next مع تغيير رئيسي – عدم دعم ملفات APK، وهي تطبيقات الأندرويد الأصلية. أعلن ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لهواوي، أن النظام الجديد جاهز للإصدار للمستخدمين، مما أحدث ارتباكًا بين مالكي هواوي في جميع أنحاء العالم، هل تتوقف هواوي عن دعم تطبيقات اندرويد فعلًا؟

Harmony OS Next ولا دعم للأندرويد به

بعد أسبوع من الإعلان، قامت الشركة بتوضيح أن الأجهزة خارج الصين لن تتلقى النظام الجديد، ستستمر الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية خارج الصين في استخدام EMUI – الذي يشبه Harmony OS، والذي يعتمد على اندرويد وكونه مشروع مفتوح المصدر، ولكنها تفتقر إلى خدمات Google وتطبيقاته، وستستمر في دعم تطبيقات الأندرويد الأصلية.

دعم المطورين العالمي

بالتعاون مع China Mobile، تؤكد هواوي التزامها بتوسيع الدعم للمطورين العالميين، قد أنشأت الشركة مجتمعًا كبيرًا من مطوري التطبيقات، يعملون حصريًا على ضمان توافق تطبيقات الأندرويد المختلفة على هواتفها التي لا تدعم خدمات جوجل.

تأكيد هواوي

أكد مسؤولو هواوي، سواء علنيًا أو خاصة، التزامهم بتوسيع الدعم للهواتف والأجهزة اللوحية في الأسواق العالمية. على الرغم من التحول إلى Harmony OS، تتصوّر هواوي نفسها كشركة رائدة في مجال البرمجيات والأجهزة في عالم الهواتف المحمولة.

استمرارية علامة EMUI

وفقًا للتأكيد الرسمي، ستظل هواوي تستخدم تسمية واجهة المستخدم Emotion UI (EMUI) لأجهزتها في الخارج، ستظل هذه الاستمرارية حتى تكون الشركة واثقة تمامًا من استعداد العملاء حول العالم لقبول التحول إلى Harmony OS واستعمال نظام بعيد عن Android على هواتفهم

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