8 هواتف ستشكل صفقة رائعة في عروض الـ بلاك فرايداي

هواتف ستشكل صفقة رائعة في الـ بلاك فرايداي..عروض البلاك فرايداي في كل عام تأتي بالكثير من المفاجأت، لا أقول لك أنها كلها مجزية، ولكن هناك الكثير منها ما يشكل حقًا صفقة رائعة لا يمكن أن تفوتك إذا كنت على صدد شراء منتج جديد! تود شراء هاتف جديد؟ في هذا المقال سنوضح أبرز الهواتف التي ستشكل صفقة رائعة في الـ بلاي فرايداي، في مختلف الفئات السعرية المنتشرة تلك الأيام، تابع لتتعرف عليها، تابع لتتعرف على المزيد.

أفضل الهواتف التي ستشكل صفقة رائعة في الـ بلاك فرايداي

وتاليًا سنتحدث حول أبرز الهواتف التي رأينا أنها ستكون صفقة رائعة إن اقتنصتها في عروض الـ بلاك فرايداي:-

iPhone 14 pro max

بعد إطلاق سلسلة هواتف iPhone 15، تأتي في الخلفية سلسلة iPhone 14 لتحصل على الفرص الأكبر للعروض الرائعة في الـ بلاك فرايداي، وتحديدًا الهاتف الرائد بها iPhone 14 pro max الرائع للغاية، الذي يتميز بأدائه القوي مع معالج A16 Bionic، وشاشته الرائعة التي تأتي من نوع LTPO Super Retina XDR OLED مع دعم معدل تحديث 120 هيرتز، وتأتي بـ 2000 شمعة ومعززة بـ Dolpy Vision وتدعم HDR10..حيث تأتي مميزات بارزة للهاتف أيضًا فيما يلي:-

يأتي مع دعم شبكات 5G

يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار IP68.

يأتي بكاميرات 48 ميجابيكسل، محسنة ومعززة بشكل كبير عما سبق حيث تأتي بأداء رائع للغاية كما هو معتاد من أبل.

يأتي بسماعات ستيريو

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Samsung S23 Ultra

إذا كنت من محبي الأندرويد، ومحبي سامسونج، بالتأكيد ستفكر في النسخة الأخرى في هواتف سامسونج في عروض الـ بلاك فرايداي، ونتحدث هنا عن Samsung S23 Ultra الرائد في هواتف الأندرويد وهواتف سامسونج على وجه التحديد، حيث يأتي بأقوى المواصفات التي تجعله صفقة رائعة محتملة للغاية في عروض الـ بلاك فرايداي، ويمتاز بالعديد من الأمور التي تجعله في محط الأنظار:-

يأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 2.

يأتي بأداء قوي للغاية للكاميرات حيث تأتي 200 ميجابيكسل للكاميرا الأساسية.

يأتي ببطارية 5000 وشحن سريع 45 وات!

يأتي بدعم شبكات 5G.

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Samsung Galaxy Z Fold 5

في الهواتف القابلة للطي؛ ينبغي ذكر سامسوينج في المنافسة لما تأتِ به من هاتفٍ قوي وهو Z Fold 5، الهاتف القابل للطي القادم من سامسونج، والذي يحتمل أن يأتي بعروض قوية في الـ بلاك فرايداي تلك السنة، يأتي بمواصفات قوية، جاء بعتادٍ قوي سواء من جهة المعالج أو المساحة أو الرام، يمتاز بمواصفات رائعة تجعله أحد الهواتف التي ستشكل صفقة هامة في الهواتف القابلة للطي.

يأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 2

يأتي بكاميرا ثلاثية و 50 ميجابيكسل للكاميرا الأساسية

يأتي ببطارية 4400 مللي أمبير

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Realme GT5

سلسلة الـ GT هي السلسلة الأعلى على الإطلاق في هواتف شركة Realme، ويعتبر هاتف Realme GT5 هو أعلى هواتف السلسلة الرائدة في هواتف ريلمي، حيث يأتي بعتاد أقوى للغاية، وخامات أفضل، قدمت فيه ريلمي تحسينات كثيرة أدت إلى اعتباره أحد اقوى الهواتف على مستوى العالم، وأتى بالعديد من المميزات التي تجعله صفقة رائعة في الـ بلاك فرايداي Black Friday!

يأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 بمعمارية 4 نانو!

يدعم الإنفرا ريد على عكس الكثير من هواتف ريلمي والأندرويد بشكلٍ عام (عدا هواتف شاومي بالتأكيد).

يأتي بخامات من الزجاج.

يأتي بشاشة Amoled ومعدل تحديث 144 هيرتز

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vivo v27

Vivo V27 هو من الهواتف الرائعة في فئته، فإذا كنت تفكر في شراء هاتف بمواصفات رائدة في الفئة المتوسطة في حدود الـ 15000 جنية، فعليك أن تفكر في Vivo V27، يأتي في السلسلة الرائدة في هواتف Vivo والذي تلاه الآن Vivo v29، سيشكل V27 فرصة رائعة لك في عروض الـ بلاك فرايداي وسيكون هاتف ممتاز للشراء، فما المميزات التي أتى بها؟

يأتي بمعالج Dimensty 7200 5G

الكاميرا الخلفية تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

الكامير الأمامية تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

شاشة الهاتف تأتي من نوع أموليد، مع تحديث شاشة يصل إلى 120 هيرتز.

يأتي ببطارية 4600 مع قوة شحن 66 واط.

للتعرف على المواصفات الكاملة: من هنا.

Xiaomi 13

تتميز شاومي للغاية في هواتف فئة الفلاجشيب التي تقدمها، فإذا قررت أن تخوض تجربة شاومي في فئة الفلاجشيب، فأؤكد لك أنها لن تكون التجربة الأخيرة، وهاتف Xiaomi 13 هو الذي نتحدث عنه، أتى بمواصفاتٍ قوية تمثل قيمة رائعة مقابل السعر، وهذا ما اعتدنا عليه من شاومي، حيث أتى بميزاتٍ رائعة وعتاد قوي يجعله صفقة رائعة في عروض الـ بلاك فرايداي.

يأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 2

يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية 50 ميجابيكسل رائعة بالتعاون من LEICA.

يأتي ببطارية 4500

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Pixel 7 Pro

هواتف بيكسل هي من الهواتف الرائدة في سوق الهواتف العالمي، وتحديدًا فئة الـ Pro منها، تتميز على الأكثر بأداء الكاميرات الخرافي لها، وPixel 7 Pro هو ما نتحدث عنه، حيث يتميز بأداءه القوي بفضل معالج Tensor G2 بمعمارية 5 نانو، وشاشة أموليد مع كاميرا إضافية 48 ميجابيكسل تيليفوتو! والتي تتميز للغاية في تصوير البورتريه، فماذا يجعل Pixel 7 Pro أحد الصفقات الرائعة في عروض الـ بلاك فرايداي؟

ٍسوفت وير جوجل الذي يمكن أن يكون الأسلس والأفضل من بين هواتف الأندرويد في مدى استقراريّته وتعامله مع عتاد الهاتف

يتميز بكاميرا أساسية Wide 50 ميجابيكسل مع فلاش مزدوج

يأتي ببطارية 5000 وشحن سريع 23 وات

يأتي بمقاومة مياة وغبار IP68

للتعرف على المواصفات الكاملة: من هنا

Pixel Fold

لم تفوّت بيكسل بالتأكيد أن تنافس بهاتفٍ قويّ في سوق الهواتف القابلة للطي، حيث أتت بهاتف pixel fold، والذي تميز للغاية بين الهواتف القابلة للطي، أتى بتصميم لا يختلف كثيرًا عن هواتف البيكسل العاديّة، إلا أنه يأتي بشكلٍ مختلف، ينافس بمعالج جوجل القوي Tensor G2، وأتي بالعديد من المميزات التي تجعله أحد الهواتف التي تشكل صفقة رائعة في عروض الـ بلاك فرايداي.

يأتي بمعالج Google Tensor G2

يأتي بكاميرا 48 ميجابيكسل بمعالجة جوجل المعروفة.

يأتي بـ 12 جيجارام

للتعرف على كافة مواصفات الهاتف: من هنا