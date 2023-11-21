شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الطبع يغلب.. باحث إسرائيلى وراء الإطاحة بـ"سام ألتمان" مؤسس ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هزت إقالة سام ألتمان من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة OpenAI للتكنولوجيا، لكن الأمور بدأت في النهاية تتحسن بالنسبة للمؤسس المشارك للشركة التي جعلت روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعى سائدة ومنتشرة.

وقد انتهزت مايكروسوفت الفرصة وجلبت "التمان" لقيادة فريق بحث متقدم جديد للذكاء الاصطناعي، لكن الموظفين المتبقين بدأوا الآن في إلقاء اللوم على مجلس الإدارة، وخاصة إيليا سوتسكيفر، في الاضطرابات التي تعاني منها الشركة، لكن ما لا يعرفه الكثيرون، هو السبب الحقيقي وراء الاطاحة بـ "التمان" حيث تسبب أحد الباحثين، إسرائيلي الجنسية في ذلك، بحسب موقع TOI الهندى.

من هو ايليا سوتسكيفر؟ إيليا سوتسكيفر هو أحد مؤسسي OpenAI وهو كبير العلماء في الشركة، وهو عالم إسرائيلي مولود في روسيا قبل ان يهاجر في سن الخامسة إلى اسرائيل، ومتخصص في التعلم الآلي وكان أحد المهندسين وراء نماذج ChatGPT، كما إنه أحد أعضاء مجلس الإدارة الذين طردوا ألتمان.

لماذا تم طرد ألتمان وبحسب ما ورد، كان سوتسكيفر، إلى جانب تسعة أشخاص آخرين، قلقين من أن تكنولوجيا OpenAI قد تكون خطيرة وأن ألتمان لم يكن يولي اهتمامًا كافيًا لهذا الخطر، ويقال أيضًا أن "سوتسكيفر" اعترض على ما اعتبره دوره المتضائل في الشركة.

قال مجلس الإدارة إنهم طردوا ألتمان لأنه لم يعتقد أنه كان يتواصل معهم بأمانة، ومع ذلك، كتب "براد لايتكاب"، الرئيس التنفيذي للعمليات في OpenAI، في مذكرة داخلية للشركة أن قرار مجلس الإدارة لم يتم اتخاذه ردًا على مخالفات أو أي شيء متعلق بأموالنا أو الأعمال أو السلامة أو ممارسات الأمان/الخصوصية، وكتب: "كان هذا بمثابة انهيار في التواصل بين سام ومجلس الإدارة".

ونشر "شينغجيا تشاو" عالم أبحاث على موقع X أن "الأنا والجوع للسلطة لدى سوتسكيفر أدى إلى نتائج عكسية"، وقال "إيليا لا يهتم بالسلامة أو الإنسانية"، وقال "هذا مجرد غرور وجوع للقوة أدى إلى نتائج عكسية".

واستكمل "أمام سوتسكيفر الآن 60 ساعة لتقديم دليل على مخاوف تتعلق بالسلامة أو ارتكاب خطأ لتبرير حرق شركة بأكملها على الأرض، لكنه أضاف أنه لا يستطيع تسمية أي شيء، صفر، لا شيء".

دور ألتمان الجديد في مايكروسوفت وفي الوقت نفسه، سينضم ألتمان الآن إلى مايكروسوفت كرئيس تنفيذي لمجموعة جديدة ستقود فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي في الشركة، وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: "أنا متحمس للغاية لانضمامك كرئيس تنفيذي لهذه المجموعة الجديدة، يا سام، لتضع وتيرة جديدة للابتكار".

وأضاف "لقد تعلمنا الكثير على مر السنين حول كيفية منح المؤسسين والمبتكرين مساحة لبناء هويات وثقافات مستقلة داخل Microsoft، بما في ذلك GitHub وMojang Studios وLinkedIn، وأنا أتطلع إلى أن تفعل الشيء نفسه."