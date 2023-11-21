تكنولوجيا: ظهور شواحن Tesla V4 الفائقة ذات سرعات الشحن العالية في جميع أنحاء الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشهد صناعة السيارات الكهربائية تقدمًا كبيرًا مع طرح أحدث شاحن V4 Supercharger من Tesla في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

فبعد ظهورها لأول مرة في أوروبا في وقت سابق من هذا العام، أصبحت أجهزة الشحن الجديدة هذه متاحة الآن في ولايات مختلفة، بما في ذلك أوريغون ونيفادا وألاباما، ومؤخرًا في أتلانتا، جورجيا.

ما يميز V4 Supercharger هو كفاءته الرائعة وتصميمه سهل الاستخدام. تتميز شواحن V4 بقاعدة Magic Dock المدمجة وقارئ بطاقة الائتمان الرقمية وشاشة مدمجة، مما يعزز تجربة المستخدم.

ومن ناحية التصميم، فهو ليس الافضل من الناحية الجمالية فحسب، بل إنه عملي أيضًا، حيث يتميز بكابل شحن أطول وأخف وزنًا لمزيد من الراحة.

أهم ما يميز شاحن V4 Supercharger هو سرعة الشحن المذهلة. ووفقًا لشرح قام به اليوتيوبر Kim Java، يمكن لشاحن V4 Supercharger تعزيز بطارية Tesla Model 3 من 20% إلى 60% في 10 دقائق فقط.

ستغير هذه السرعة قواعد اللعبة في معالجة إحدى العقبات الرئيسية في اعتماد السيارات الكهربائية: أوقات الشحن البطيئة.

ففي الوقت الحالي، تستمد أجهزة الشحن هذه الطاقة من خزانات V3، ولكن هناك إمكانية للشحن بشكل أسرع في المستقبل. وتشير مواصفات الموزع V4 إلى قدرة نظرية تبلغ 615 كيلوواط، مما قد يقلل بشكل كبير من أوقات الانتظار في محطات الشحن.

ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة بالنظر إلى العدد المتزايد من أنظمة البطاريات عالية الجهد في السيارات الكهربائية. يمكن لسرعات الشحن الأعلى أن تجعل السيارات الكهربائية أكثر جاذبية لجمهور أوسع، مما يشجع التحول نحو الكهرباء.

بالإضافة إلى السيارات، تم تجهيز V4 Supercharger أيضًا للتعامل مع السيارات الأكبر حجمًا مثل Tesla Semi، وذلك بفضل ميزة التبريد الغاطس. يمكّن هذا الابتكار الشاحن من إدارة متطلبات الطاقة العالية للسيارات الكهربائية الثقيلة.

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