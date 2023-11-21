تكنولوجيا: ‏Anker تطلق أجهزة العرض Nebula Capsule 3 و Mars 3 Air المدعمة كأجهزة Google TV محمولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Anker مؤخرًا جهازي العرض Nebula Capsule 3 و Mars 3 Air، مما يبشر بعصر جديد من تكنولوجيا الترفيه المحمولة.

تعد هذه الأجهزة المبتكرة بإعادة تعريف الطريقة التي نشاهد بها الأفلام والبرامج التلفزيونية وغير ذلك الكثير، حيث تتميز بميزات رائعة تميزها عن غيرها في عالم أجهزة العرض المحمولة.

وتفتخر شركة Anker بأن جهازي Nebula Capsule 3 و Mars 3 Air هما أول اجهزة عرض محمولة من Google TV مزود بتقنية Netflix المدمجة، مما يوفر تجربة بث سلسة في شكل مضغوط.

والآن، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالمحتوى المفضل لديهم من خلال خدمة Google TV والمكتبة الواسعة التي تقدمها Netflix، وكل ذلك في راحة أيديهم.

تضمن أجهزة العرض هذه، المزودة بدقة مذهلة تبلغ 1080 بكسل، عرضًا واضحًا وحيويًا لتجربة مشاهدة غامرة. توفر البطارية بقوة 52 واط في الساعة المضمنة في هذه الأجهزة ساعتين ونصف من وقت تشغيل الأفلام، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بجلسات ترفيهية ممتدة دون القلق بشأن نفاد الطاقة.

يوفر Nebula Capsule 3 ذروة سطوع تصل إلى 200 لومن ويدعم الحد الأقصى لحجم الشاشة وهو 120 بوصة، بينما يأخذ Mars 3 Air خطوة أخرى إلى الأمام من خلال التوافق مع HDR، مما ينتج صورًا يصل عرضها إلى 150 بوصة ويتميز بسطوع يصل إلى 400 نتس.

كما يتميز جهاز Capsule 3 بمكبر صوت واحد بقدرة 8 واط، بينما يعمل جهاز Mars 3 Air على تحسين اللعبة بمكبرات صوت بقوة 8 واط ودعم Dolby Audio، مما يوفر تجربة صوتية غنية وغامرة لتكمل المرئيات المذهلة.

يأتي كلا الجهازين مزودين بالتركيز التلقائي، وتجنب العوائق، وملاءمة الشاشة، وأدوات تصحيح الانحراف، مما يضمن أن عملية الإعداد سريعة وخالية من المتاعب.

وتدعم الأجهزة أيضًا تقنية Bluetooth 5.1 واتصال Wi-Fi مزدوج النطاق، مما يسمح بالتكامل السلس مع الأجهزة الأخرى.

يضيف تسجيل شاشة Chromecast والأوامر الصوتية لمساعد جوجل طبقة إضافية من الراحة لتجربة المستخدم.

علاوةً على ذلك، يتميز جهاز Mars 3 Air بتصميم أنيق، حيث تبلغ أبعاده 178 × 122 × 133 ملم ويزن 1.7 كجم، مما يجعله سهل الحمل دون التضحية بالأداء.

تأتي أجهزة العرض Anker Nebula Capsule 3 و Mars 3 Air متاحة الآن للشراء في الولايات المتحدة بسعر إطلاق خاص قدره 499.99 دولارًا أمريكيًا، أي 100 دولار أمريكي من سعر التجزئة العادي البالغ 599.99 دولارًا أمريكيًا.

المصدر

اعلان





