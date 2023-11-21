شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شنطة رواد ناسا الضائعة تدور الآن حول الأرض.. اعرف تشوفها ازاى فى السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيشهد العالم مشهدًا غريبا فى السماء حيث يمكن رؤية حقيبة الأدوات الضائعة التى أسقطها رواد الفضاء أثناء رحلة السير فى الفضاء، ففقدت ياسمين مقبلى ولورال أوهارا من وكالة ناسا الحقيبة أثناء محاولتهما إصلاح لوحة شمسية فى محطة الفضاء الدولية (ISS) فى وقت سابق من هذا الشهر.





ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قد تم رصدها منذ ذلك الحين من جانب علماء الفلك، الذين يقولون إنه نظرًا لأن مجموعة الأدوات ساطعة للغاية، فيجب أن تكون مرئية للأشخاص على الأرض إذا كان لديهم منظار أو تلسكوب، ويمكن رؤية الحقيبة بين الساعة 18:24 والساعة 18:34 بتوقيت جرينتش غدا، طالما أن الطقس لا يحجب الرؤية، أي بين الساعة 8:24 و8:34 بتوقيت مصر.

لكن لا ينبغي أن يكون الجو غائمًا جدًا فى ذلك الوقت، ولعل أفضل وقت لرؤيته سيكون يوم 24 نوفمبر بين الساعة 7:30 و7:41 مساء.