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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شنطة رواد ناسا الضائعة تدور الآن حول الأرض.. اعرف تشوفها ازاى فى السماء والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قد تم رصدها منذ ذلك الحين من جانب علماء الفلك، الذين يقولون إنه نظرًا لأن مجموعة الأدوات ساطعة للغاية، فيجب أن تكون مرئية للأشخاص على الأرض إذا كان لديهم منظار أو تلسكوب، ويمكن رؤية الحقيبة بين الساعة 18:24 والساعة 18:34 بتوقيت جرينتش غدا، طالما أن الطقس لا يحجب الرؤية، أي بين الساعة 8:24 و8:34 بتوقيت مصر.
لكن لا ينبغي أن يكون الجو غائمًا جدًا فى ذلك الوقت، ولعل أفضل وقت لرؤيته سيكون يوم 24 نوفمبر بين الساعة 7:30 و7:41 مساء.
وتم تصنيف الحقيبة، التى تدور حول الأرض بسرعة 17000 ميل فى الساعة، على أنها خردة فضائية وتحمل رقم التعريف 58229/ 1998-067WC.
وكان رواد الفضاء قد خططوا لإزالة جهاز اتصالات يسمى مجموعة الترددات الراديوية، ولكن لم يكن لديهم الوقت الكافى للسير فى الفضاء لمدة ست ساعات، ويُعتقد أن الحقيبة انجرفت بعيدًا خلال تلك العملية.
ومن المفترض أن يكون من الممكن اكتشاف مجموعة الأدوات فى ليلة صافية "باستخدام منظار جيد"، وقال مراقبو المهمة مازحين أنه كان ينبغى تزويدها بجهاز تتبع AirTag من Apple حتى يمكن التقاطها فى المدار التالى للطاقم.
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