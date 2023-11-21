تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد دعم هاتف Red Magic 9 Pro تعتيم 2160Hz PWM

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث الإعلانات التشويقية على دعم هاتف Red Magic 9 Pro تعتيم بنسبة 2160Hz PWM مع لوحات الشاشة بتقنية BOE Q9 Plus.

ينطلق حدث رسمي في 23 من نوفمبر للإعلان عن هاتف الألعاب Red Magic 9 Pro، ولقد أكد إعلان تشويقي نشر على منصة Weibo على بعض التفاصيل الجديدة حول مواصفات الشاشة في هذا الإصدار.

ولقد جاء الإصدار السابق من هواتف الألعاب بشاشة BOE Q9، بينما يأتي Magic 9 Pro بترقية في الشاشة إلى لوحات BOE Q9 Plus التي تأتي بتحسينات بصرية.

وتشمل التحسينات البصرية في لوحات الشاشة BOE Q9 Plus، بعض التحسينات في معالجة إنحراف اللون، وأيضاً تحسينات في العرض في الإضاءة المنخفضة، وفي السطوع، وأيضاً الجودة الإجمالية للعرض.

كما تتميز الشاشة بدعم إنتاج ألوان حتى 1.07 مليار لون لدعم ألوان غامرة بأعلى دقة، مع سطوع 1600 nit، وتعتيم يصل إلى 2160Hz، أيضاً تدعم الشاشة تقنية HDR10+.

يذكر أن الإعلانات التشويقية السابقة أكدت على أن Red Magic 9 pro يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، مع جيل جديد من الشرائح المخصصة للألعاب.

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