تكنولوجيا: شاومي تصدر تقريرها المالي للربع الثالث من عام 2023.. والإيرادات تصل إلى 9.92 مليار دولار!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر شاومي شركة تكنولوجيا صينية معروفة بمجموعتها الواسعة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة الذكية.

ومن خلال التركيز على تقديم منتجات مبتكرة وبأسعار معقولة، اكتسبت شاومي شعبية بسبب هواتفها الذكية، والأجهزة المنزلية الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، وغيرها من الأدوات التقنية.

وتتميز منتجات الشركة بأسعارها التنافسية وجودتها، مما يجعل التكنولوجيا في متناول جمهور أوسع.

وقد ساهم التزام شاومي بتوفير خيارات القيمة مقابل المال في نجاحها في مختلف الأسواق حول العالم، وفي وقت سابق مناليوم، أصدرت الشركة تقريرها المالي للربع الثالث من عام 2023.

ووفقًا للتقرير، ارتفع إجمالي إيراداتها إلى 70.9 مليار يوان (9.92 مليار دولار)، وحققت أرباحًا صافية معدلة قدرها 6 مليارات يوان (840 مليون دولار)، مما يمثل نموًا كبيرًا على أساس سنوي بنسبة 182.9٪.

والجدير بالذكر أن شركة شاومي قد حققت هامش إجمالي مرتفع تاريخيًا بنسبة 22.7% وجمعت احتياطيًا نقديًا غيرمسبوق قدره 127.6 مليار يوان (17.8 مليار دولار).

يمكن أن يُعزى جزء كبير من نجاح شركة شاومي إلى استثمارها المستمر في الابتكار، وخاصة في مجال البحث والتطوير (R&D)، والذي شهد زيادة بنسبة 22% على أساس سنوي، بإجمالي 5 مليارات يوان (700 مليون دولار).

يقود هذا الاستثمار استراتيجية النظام البيئي لشركة شاومي، مع التركيز على نظام Xiaomi HyperOS. وتم تصميم نظام التشغيل الجديد هذا، الذي تم تطويره على مدار سبع سنوات بواسطة فريق يضم أكثر من 5000 مهندس، لتوصيل مليارات الأجهزة بسلاسة، مما يؤكد التزام شاومي ببناء نظام بيئي شامل.

وشهد قسم الهواتف الذكية في شاومي، ولا سيما سلسلة Xiaomi 14، أيضًا نموًا ملحوظًا، حيث حقق هامشًا إجماليًا قياسيًا بنسبة 16.6٪ وبيع أكثر من مليون وحدة عند الإطلاق.

بالإضافة إلى ذلك، تفوقت شركة شاومي في قطاع إنترنت الأشياء والمنتجات الاستهلاكية، وحققت ارتفاعات تاريخية فيالإيرادات بلغت 20.7 مليار يوان (2.8 مليار دولار) وهامش إجمالي قدره 17.8%.

أصبحت منصة AIoT الخاصة بهم متصلة الآن بعدد مذهل يبلغ 699 مليون جهاز إنترنت الأشياء، وقد زاد عدد المستخدمين النشطين شهريًا لتطبيق Mi Home بنسبة 16% ليصل إلى 84 مليونًا.

وفي سوق الهواتف الذكية العالمي، حافظت شركة شاومي على المراكز الثلاثة الأولى لمدة 13 ربعًا متتاليًا. وازدهرت أعمالهم التجارية عبر الإنترنت أيضًا، حيث وصلت إيرادات خدمات الإنترنت إلى 78.125 مليار يوان (10.9 دولارًا أمريكيًا) وهامش إجمالي ملحوظ قدره 74.4%.

إلى جانب التكنولوجيا والابتكار، تلتزم شركة شاومي أيضًا بالممارسات الصديقة للبيئة، بهدف حياد الكربون بحلول عام 2040 واستخدام مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100٪.

وعلى الصعيد الاجتماعي، حصلت شركة شاومي على التقدير كواحدة من أفضل أرباب العمل على مستوى العالم في مجلة Forbes لمدة ثلاث سنوات متتالية، وتستمر في تقديم مساهمات كبيرة في الرفاهية العامة والتعليم من خلال مبادرات مثل مؤسسة Xiaomi Public Welfare Foundation وبرنامج شاومي للمنح الدراسية.

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