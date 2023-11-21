تكنولوجيا: MediaTek تعلن عن رقاقة Dimensity 8300 بميزة الذكاء الإصطناعي التوليدي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت MediaTek عن رقاقة معالج Dimensity 8300 التي تهدف إلى دعم الإصدارات المتوسطة من الهواتف الذكية، والتي تنطلق بميزة الذكاء الإصطناعي التوليدي.

تنطلق رقاقة Dimensity 8300 بعملية تصنيع TSMC بدقة تصنيع 4 نامومتر، وتؤكد MediaTek على التحسينات في الآداء المقدمة في هذا الإصدار.

وتضم الرقاقة نواة Cortex-A715 رئيسية بسرعة 3.35GHz، مع ثلاثة من أنوية Cortex-A715 بسرعة 3GHz، و4 من أنوية Cortex-A510 بسرعة 2.2GHz.

أيضاً تتميز رقاقة Dimensity 8300 بتعزيز في الآداء بنسبة 20%، وتعزيز في الكفاءة بنسبة 30% مقارنة برقاقة Dimensity 8200.

كما يضم المعالج كرت الشاشة Mali-G615 MC6، الذي يأتي بآداء أفضل بنسبة 60%، مع تحسينات في الكفاءة بنسبة 55%، لذا من المتوقع أن يدعم المعالج آداء أفضل في الألعاب مع إستجابة سريعة.

أيضاً تأتي رقاقة Dimensity 8300 بعدد من التحسينات الأخرى التي تتضمن تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطار لكل ثانية مع تقنية HDR، كما يتم تعزيز تسجيل الفيديو في كافة إستهلاك الطاقة وتحسين جودة الصورة بتقنية AI-Color.

ويضم المعالج شريحة APU 780 AI، وتدعم (LLMs) مع دعم 10 مليار معامل للذكاء الإصطناعي التوليدي الذي يتيح الترجمة في الوقت الفعلي، وتلخيص النصوص، وإنشاء النصوص الإبداعية.

كما تأتي رقاقة Dimensity 8300 بميزة دعم تقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث 5.4، وتدعم شاشة بمعدل تحديث يصل إلى 120Hz عند جودة عرض WQHD+، ومعدل تحديث 180Hz عند جودة عرض FHD+، ومن المقرر أن يتوفر المعالج في هاتف Redmi K70e في البداية.

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