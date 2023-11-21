شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعزز جهودها في الاستثمار بقطاع الفضاء على مستوى عالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت المملكة، كونها لاعبًا قياديًا في تسخير الخدمات الفضائية والاستدامة في خدمة البشرية، جلسة مستقبل اقتصاد الفضاء، المنعقدة على هامش أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية "WRC23"، بحضور قادة اقتصاد الفضاء الدوليين من القطاع العام والخاص.

حجم سوق الفضاء بالمملكة

وكشف معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، خلال الجلسة، عن الفرص الاستثمارية التي تجعل المملكة ممكنًا لتقنيات الفضاء، حيث بلغ حجم سوق الفضاء في المملكة خلال عام 2022 ما يزيد عن 400 مليون دولار، ومن المتوقع أن يشهد نموًا متسارعًا بنسبة 87% خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن العصر الفضائي الجديد لم يعد حكرًا على عدد قليل من الدول والمنظمات، بل أصبح سوقًا ديناميكيًا وشاملًا وسريع التطور، حيث تستثمر ما يقارب 90 دولة في الفضاء، وشهدت السنوات الـ10 الماضية دخول أكثر من 840 شركة ناشئة في القطاع، بحجم استثمار يزيد عن 40 مليار دولار، في الوقت الذي يتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء العالمي بين 700 مليار و1 تريليون دولار خلال السنوات المقبلة، وبين أن العام 2022 شهد أكثر عدد إطلاقات للأقمار الصناعية نحو الفضاء تاريخيًا، بمعدل 50 قمرًا صناعيًا يطلق إلى الفضاء أسبوعيًا.

إسهام قطاع الفضاء في الاقتصاد العالمي

وأوضح معاليه في الجلسة أن المملكة تسعى إلى تعزيز الاستدامة الفضائية ومضاعفة إسهام قطاع الفضاء في الاقتصاد العالمي من خلال تحقيق شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبناء قدراتها في مجال تصنيع الأقمار الصناعية ومنظوماتها والتوجه نحو امتلاك البنى التحتية وقدرات الإطلاق المؤهلة لاستكشاف الفضاء، وأشار إلى أن المملكة تركز على بناء الكوادر الوطنية وتشجيع رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة وتمكين الاستثمار، من خلال بيئة تنظيمية ولوائح مبتكرة، كما تعول على برامجها التنموية كتحالف ريادة الأعمال الفضائية، وبرنامج رحلات الفضاء البشرية، وبرنامج تسريع الفضاء لتحقيق أهدافها.