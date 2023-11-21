تكنولوجيا: إطلاق سيارة Kia EV5 رسميًا في الصين بسعر أقل من 10000 يوان (1387 دولار)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد ارتفاع الأسعار المتوقع من قبل البعض، تم إطلاق السيارة الكهربائية Kia EV5 في الصين بسعر قدره 10000 يوان.

تم عرض سيارة كيا EV5 خلال معرض قوانغتشو الدولي للسيارات 2023. وتأتي سيارة Kia EV5 في ثلاثة مستويات من التجهيز وهي القياسية والطويلة المدى والدفع الرباعي في الصين.

يحتوي خيار القطع القياسي لسيارة Kia EV5 على محرك بقوة 160 كيلوواط وبطارية BYD LFP Blade بسعة 64.2 واطفي الساعة.

ويبلغ مدى السيارة 530 كيلومترًا ولكن البديل طويل المدى يحتوي على بطارية LFP بقوة 88 كيلوواط في الساعة توفر 720 كيلومترًا باستخدام نفس المحرك.

وستأتي نسخة الدفع الرباعي من سيارة EV5 بمحركات أمامية مزدوجة بقدرة 160 كيلوواط وخلفية بقدرة 70 كيلوواط مع بطارية بقوة 88 كيلوواط في الساعة. لم يتم تحديد نطاق نظام الدفع الرباعي لسيارة EV5.

كما يتميز الجزء الداخلي من Kia EV5 بثلاث شاشات؛ مجموعة أدوات رقمية بحجم 12.3 بوصة، ولوحة تحكم بالمناخ بحجم 5 بوصة، وشاشة عرض معلومات وترفيه بحجم 12.3 بوصة.

تتميز EV5 أيضًا بالقيادة المدعومة من المستوى الثاني مع تغيير المسار شبه الآلي ومواقف السيارات الذكية التي يتم التحكم فيها عن بعد.

تم الإعلان عن سيارة Kia EV5 الجديدة في وقت سابق بسعر يبدأ من 159800 يوان (لي حوالي 22160 دولارًا أمريكيًا) ولكن سيبدأ السعر الآن من 149800 يوان (~ 20775 دولارًا أمريكيًا).

وتقدم كيا ضمانًا لمدة 5 سنوات لسيارة EV5 (أو مدى يصل إلى 100000 كيلومتر). بالإضافة إلى ذلك، يتم تغطية البطارية والمحرك ونظام التحكم الإلكتروني لسيارة EV5 لمدة 8 سنوات (أو 150,000 كيلومتر).

تخطط كيا بالفعل لإطلاق EV5 في كندا وكوريا الجنوبية وأستراليا وعدد قليل من الأسواق الأخرى في عام 2024. ولم يتم تحديد الجدول الزمني للإصدار الدولي وأسعار النموذج في أسواق محددة حتى الآن.

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