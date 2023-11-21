تكنولوجيا: رصد هاتف Redmi Note 13 Pro في منصة NBTC إستعداداً لإطلاقه في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر النموذج الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Redmi Note 13 Pro في منصة NBTC إستعداداً لإطلاق الهاتف للأسواق العالمية قريباً.

كانت شركة شاومي قد أطلقت سلسلة Redmi Note 13 في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، واليوم تستعد العملاق الصيني لإطلاق الهواتف في أسواق جديدة.

ولقد أعتمد هاتف Redmi Note 13 Pro في منصة NBTC في تايلاند بنموذج رقم 23117RA68G، وهو النموذج ذاته الذي أعتمد في منصة FCC خلال الفترة الماضية.

أيضاً ظهر Redmi Note 13 Pro في قاعدة البيانات برقاقة معالج Snapdragon 7s Gen 2، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13.

كما يتيمز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، ويدعم الشاشة طبقة حماية من Corning Gorilla Glass Victus.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Note 13 Pro بمستشعر ISOCELL HP3 رئيسي من سامسونج بدقة 200 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ويأتي الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5100 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، ونظام تشغيل Android 13، وواجهة MIUI 14.

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