كم يبلغ حجم الرام في جميع هواتف iPhone؟

هل تسائلت يوما، كم يبلغ حجم الرام في جهاز iPhone الخاص بك، الحقيقة أن آبل لا تتحدث بشكل علني عن الرامات RAM خلال أي حدث لكشف النقاب عن هاتفها الجديد، إذا كيف نعرف حجم ذاكرة الوصول العشوائي في أجهزة ابل، من خلال عمليات تفكيك الآيفون وسلسلة التوريد الخاصة بالشركة، وخلال السطور التالية سوف نتعرف على حجم الرام RAM في جميع هواتف الآيفون.

لماذا لا تكشف آبل عن رامات iPhone ؟

في الحقيقة هناك أسباب كثيرة تمنع آبل من التحدث عن ذاكرة الوصول العشوائي في الأيفون بما في ذلك، أن أداء الآيفون يفوق هواتف الأندرويد بالرغم من امتلاكه رامات أقل منهم. ولعل الأداء والقوي والكفاءة العالية للآيفون بالرغم من الذاكرة الأقل مقارنة بهواتف الأندرويد. ترجع إلى النظام البيئي لآبل والذي يساعدها على صنع الأجهزة والبرامج وجعلهما يعملان معا بشكل سلس وسريع. أيضا تحب الشركة التركيز على ما يمكن لأجهزتها أن تفعله وتقدمه للمستخدمين بدلا من التحدث عن المواصفات التي تقوم بتشغيل هواتفها.

كم يبلغ حجم الرام RAM في جميع هواتف الآيفون؟

لنستعرض الآن جميع طرز الايفون ومع كل جهاز سوف تجد حجم الرامات التي يمتلكها:

لماذا يحتاج الأيفون إلى رامات أقل من هواتف الأندرويد؟

تقوم شركات تصنيع هواتف الأندرويد بالإعتماد على شركات مختلفة لإنتاج الأجزاء الخاصة بهاتفها مثل الشاشة والمعالج والبطارية، وبالتالي كل هاتف أندرويد يختلف عن الهاتف الآخر من حيث المكونات الداخلية على الرغم من أنهما يعملان بنفس نظام التشغيل، وهذا يجعل الأمر صعبا على المطورين لإنشاء تطبيقات قادرة على العمل مع جميع هواتف الأندرويد، ولحل تلك المشكلة، يقوم نظام الأندرويد بتشغيل وظائفه والتطبيقات عبر نظام الجافا الذي يعمل على ترجمة رموز التطبيقات ومن ثم تشغيلها على أي هاتف بشكل سلس.

وهكذا، يحتاج كل هاتف أندرويد إلى تشغيل المحاكي الإفتراضي Java Virtual Machine لضمان تشغيل التطبيقات بسلاسة حيث يقوم JVM بترجمة كود التطبيق ليكون قابلاً للاستخدام ومتوافقًا مع معالج الهاتف. ولهذا تحتاج تطبيقات الأندرويد للكثير من موارد النظام وتلتهم الرامات في الهاتف لتشغيل التعليمات البرمجية الأصلية للتطبيق بدون مشكلة.

على العكس تماما، تعمل أجهزة الآيفون على نفس الكود ونفس نظام التشغيل (iOS)، وهذا هو نظام آبل البيئي المغلق، كما أن الشركة تقوم بإطلاق عدد قليل من أجهزة iPhone كل عام مقارنة بهواتف الأندرويد؛ بالتالي يكون تطوير التطبيقات على هذه الهواتف أمرًا هينًا ولا توجد عمليات كثيرة بالخلفية، فلا حاجة لرام مرتفعة هنا

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وصلنا لنهاية مقالنا بعد أن وضحنا لكم، كم يبلغ حجم الرام RAM في جميع طرز الآيفون، كما اجبنا على لماذا الآيفون يوفر أداء سلس وسريع مع رامات أقل مقارنة بهواتف الأندرويد التي تمتلك رامات عالية. والآن بعد قرائتك لهذا المقال، أيهما تُفضل، شراء جهاز ايفون أم هاتف أندرويد.