شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدعة أيفون تمنحك عمر بطارية غير محدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز هاتف أيفون بخاصية تمنحك عمر بطارية "غير محدود"، حيث يستغرق الأمر رحلة قصيرة إلى إعدادات جهاز iPhone الخاص بك لإعادة البطارية إلى المسار الصحيح.

ووفقا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، نشر أحد مستخدمى تيك توك الخدعة الخاصة بأيفون فقط عن طريق تعتيم شاشتك بشكل انتقائي.

بمجرد الدخول إلى إعدادات جهاز iPhone الخاص بك، اضغط فوق إمكانية الوصول إلى العرض وحجم النص وقم بتشغيل خيار تقليل النقطة البيضاء.

كلما زاد اهتمامك بالحفاظ على عمر البطارية، كلما كان عليك الضغط على شريط التمرير الخاص بك، مما يقلل من اللون الأبيض على شاشتك إلى أقصى حد.

في حين أن الخدعة قد تؤدي إلى مشكلة بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون هواتفهم في إعدادات خارجية مشمسة، إلا أنه بالنسبة لمعظم مستخدمي iPhone، فإن تقليل النقطة البيضاء سيكون له فائدة إضافية تتمثل في تقليل إجهاد العين أو المساعدة في التفاوض على "وقت الشاشة" قبل النوم.