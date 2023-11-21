شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل طرح واتساب ميزة التحقق من البريد الإلكترونى لمستخدمى أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تطبيق واتساب فى طرح ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من ربط عنوان البريد الإلكترونى بحساباتهم، حيث أصدر التطبيق المملوك لـ Meta ميزة خصوصية جديدة لمستخدمى ايفون والتى ستسمح للمستخدمين بربط عنوان بريد إلكترونى بحساباتهم.

ويمكن الوصول إلى ميزة واتساب الجديدة داخل التطبيق الإصدار 23.24.70، وستسمح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى حساباتهم فى المواقف التى قد يواجهون فيها صعوبات مؤقتة فى تلقى الرمز المكون من 6 أرقام عبر الرسائل القصيرة.

وللوصول إلى هذه الميزة، يحتاج المستخدمون إلى الانتقال إلى إعدادات واتساب > الحساب، ويعد هذا بمثابة طريقة تسجيل دخول بديلة للمواقف التى قد لا يتمكن فيها المستخدمون مؤقتًا من تلقى الرمز المكون من 6 أرقام عبر الرسائل القصيرة.

ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن رقم الهاتف لا يزال مطلوبًا لإنشاء حساب، ويظل خيار تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف متاحًا، ومن المهم توضيح أن واتساب لا يقوم باستبدال أرقام الهواتف بعناوين البريد الإلكتروني؛ بل توفر هذه الميزة للمستخدمين وسيلة إضافية للوصول، وكما ذكرنا سابقًا، هذه الميزة متاحة حاليًا فقط لمستخدمى iOS، ومن المتوقع أن تصل قريبًا إلى Android أيضًا.