شكرا لقرائتكم خبر عن "الإيسيسكو" تؤكد دعمها المستمر للشباب بمجالات الابتكار والإبداع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور سالم بن محمد المالك، أهمية دعم الشباب في مجالات الابتكار والإبداع، لبناء مستقبل أفضل للبشرية، ودعم رواد الأعمال الشباب في مجال الإدارة المالية، وتوفير التمويل اللازم لنجاح مشاريعهم في المستقبل.

الإيسيسكو تتبنى مهارات الشباب ودعمهم

وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو من مقرها بالرباط، أن الدكتور المالك أشار في كلمته في أعمال "المنتدى العالمي للاستثمار الملائكي 2023" الذي ينعقد في جنوب أفريقيا، إلى أن المنظمة تتبنى بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لمهن الغد؛ ليصبحوا رواد أعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وخاصة من خلال برنامجها لتدريب الشباب على إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة في مجال التكنولوجيا والابتكار، الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الإبداعي في العالم الإسلامي.

اتفاقية تعاون مشترك

وتم على هامش أعمال المنتدى، توقيع المدير العام للإيسيسكو، ورئيس المنتدى العالمي للاستثمار الملائكي بايبرس التونتاس، اتفاقية تعاون تهدف إلى تدريب الشباب حاملي المشاريع وتشجيع الاستثمار بدول العالم الإسلامي، وتطوير برامج وتنظيم أنشطة مشتركة لفائدة الشباب بدول العالم الإسلامي للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.