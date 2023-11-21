شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رؤساء شركات التكنولوجيا يناقشون استغلال الأطفال جنسيا عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستعقد اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكى جلسة استماع حول الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت في 6 ديسمبر، ومن المقرر أن يشهده الرؤساء التنفيذيون لشركات التكنولوجيا الكبرى، وتتوقع اللجنة أن يشهد الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج ونظيره في تيك توك، Shou Zi Chew، طوعًا، كما أنها ترغب في الاستماع إلى الرؤساء التنفيذيين لشركة X (تويتر سابقًا)، وDiscord، وSnap، وقد أصدرت مذكرات استدعاء لهم.

وقال رئيس اللجنة السناتور ديك دوربين (ديمقراطي من إلينوي) والعضو البارز السناتور ليندسي جراهام (جمهوري من ولاية ساوث كارولينا) في بيان مشترك، إن "فشل شركات التكنولوجيا الكبرى في مراقبة نفسها على حساب أطفالنا لا يمكن أن يمر دون إجابة، وكتب دوربين على موقع X: "إنني أمثل الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ للإدلاء بشهادتهم بشأن فشلهم في حماية الأطفال عبر الإنترنت".

وفقًا للجنة، رفض X وDiscord قبول خدمة مذكرات الاستدعاء نيابة عن مديرهما التنفيذي، "مطالبة اللجنة بطلب مساعدة خدمة Marshals Service الأمريكية" لخدمتهما شخصيًا، وقال ويفريدو فرنانديز، رئيس شؤون الحكومة الأمريكية والكندية في X، لـ Engadget في بيان: "لقد عملنا بحسن نية للمشاركة في جلسة استماع اللجنة القضائية بشأن حماية الطفل عبر الإنترنت لأن السلامة هي أولويتنا القصوى في X"، "اليوم نعلن عن توفرنا المحدث للمشاركة في جلسة استماع حول هذه القضية المهمة."

وقال متحدث باسم Discord لـ Engadget: "إن الحفاظ على أمان مستخدمينا، وخاصة الشباب، أمر أساسي في كل ما نقوم به في Discord"، "لقد شاركنا بنشاط مع اللجنة حول أفضل السبل التي يمكننا من خلالها المساهمة في هذه المناقشة المهمة في الصناعة. نحن نرحب بفرصة العمل معًا كصناعة ومع اللجنة." أصبحت قضية منصات التكنولوجيا التي يُزعم أنها تسهل الإضرار بالأطفال قضية ملحة بشكل متزايد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شهد أرتورو بيجار، المدير التنفيذي السابق لشركة ميتا، أن زوكربيرج فشل في الرد على بريده الإلكتروني الذي يوضح بالتفصيل المخاوف بشأن الأضرار التي يواجهها الأطفال على منصات الشركة ، ثم طالب أعضاء مجلس الشيوخ بوثائق من الرئيس التنفيذي للشركة "تتعلق بمعرفة كبار المسؤولين التنفيذيين بأضرار الصحة العقلية والجسدية المرتبطة بمنصاتها، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام"