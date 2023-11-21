علوم وتكنولوجيا

انطلاق المؤتمر العالمي الـ14 لأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأردن

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر العالمي الـ14 لأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت في جامعة العلوم والتكنولوجيا شمال الأردن اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر العالمي الرابع عشر لأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة مختصين من 29 دولة عربية وأجنبية.

أبرز مجالات النقاش

ويناقش المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، العديد من الأبحاث المتميزة المتخصصة في مجالات متعددة منها: الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وعلوم البيانات والبيانات الضخمة، والمعلوماتية الصحية، ومعالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاتها، بالإضافة إلى أمن وخصوصية المعلومات والأدلة الجنائية الرقمية، وهندسة البرمجيات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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