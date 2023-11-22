شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تفاصيل صفقة سبوتيفاى مع جوجل لتخطى رسوم متجر Play والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرمت سبوتيفاى صفقة خاصة مع جوجل تسمح لها بدفع أى عمولة إلى Google عندما يقوم الأشخاص بالتسجيل للحصول على اشتراكات باستخدام نظام الدفع الخاص بخدمة بث الموسيقى على نظام Android، وفقًا لشهادة جديدة فى فى صراع جوجل مع Epic المستمر التى أبلغ عنها The Verge لأول مرة.

وكجزء من نفس الصفقة، دفعت Spotify لجوجل عمولة قدرها 4% فقط إذا قام المستخدمون بالتسجيل للحصول على الخدمة من خلال Google، وهو أقل بكثير من معظم التطبيقات الأخرى التى تدفع عادةً 15% مقابل الاشتراكات من خلال متجر Google Play.

وقال رئيس شراكات جوجل دون هاريسون فى المحكمة : "الاستماع إلى الموسيقى هو أحد الأغراض الأساسية للهاتف إذا لم يكن لدينا سبوتيفاى يعمل بشكل صحيح عبر خدمات Play والخدمات الأساسية، فلن يشترى الناس هواتف Android"، واتفق كل من جوجل وسبوتيفاى أيضًا على وضع 50 مليون دولار لكل منهما فى "صندوق النجاح" كجزء من الصفقة.

جاءت هذه التصريحات كجزء من دعوى قضائية رفعتها لأول مرة ضد Google شركة Epic Games، الشركة المصنعة للعبة Fortnite ذات الشعبية الكبيرة، فى عام 2020، وزعمت Epic أن متجر Google Play على Android كان احتكارًا غير قانونى أجبر صانعى التطبيقات على التخلى عن مبالغ ضخمة من المال نقدًا مقابل تقديم عمليات شراء داخل التطبيق للمستخدمين من خلال متجر Play، ورفعت Epic دعوى قضائية مماثلة ضد شركة Apple فى عام 2021، لكنها خسرتها.

وكتب دان جاكسون المتحدث باسم جوجل لموقع Engadget "تسمح لنا هذه الشراكات الاستثمارية الرئيسية بجلب المزيد من المستخدمين إلى Android وPlay من خلال التحسين المستمر للتجربة لجميع المستخدمين وخلق فرص جديدة لجميع المطورين.

ودعمت سبوتيفاى فى البداية Epic فى معركتها ضد جوجل وآبل ولكن فى عام 2022، بدأت الشركة فى استخدام برنامج Google يسمى User Choice Billing الذى يسمح لتطبيقات Android باستخدام أنظمة الدفع الخاصة بها مقابل منح حصة مخفضة لشركة جوجل.

وأظهرت الصفقة الخاصة التى تم الكشف عنها فى المحكمة أن جوجل كانت على استعداد لمنح المزيد من الاستثناءات للتطبيقات الشائعة مثل Spotify.