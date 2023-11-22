شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة Playables لمشتركى Premium.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جلبت جوجل أخيرًا الألعاب إلى منصة بث الفيديو YouTube، وكتجربة، تتيح ميزة Playables، المتوفرة لمشتركى YouTube Premium، للمستخدمين تشغيل الألعاب على YouTube على الفور دون الحاجة إلى تثبيت أى من الألعاب أو تطبيقات منفصلة.

وتتيح ميزة Playables فى YouTube للمستخدمين تشغيل ألعاب متنوعة على موقع YouTube الإلكترونى أو تطبيق الهاتف المحمول، حيث ستقدم المنصة فى البداية "ألعابًا يمكن مشاركتها بسهولة"، وإحدى الألعاب المتاحة للاختبار هى اللعبة الشهيرة Angry Birds: Showdown.

وللوصول إلى العناصر القابلة للتشغيل Playables، ما عليك سوى الانتقال إلى رف "العناصر القابلة للتشغيل" فى الصفحة الرئيسية أو ضمن قائمة "استكشاف" على سطح المكتب أو الهاتف المحمول، وسيسمح لك ذلك باكتشاف وتشغيل مجموعة متنوعة من الألعاب المصغرة التفاعلية والتجارب بسهولة داخل التطبيق.

وفيما يلى قائمة بالألعاب المتوفرة على YouTube Playables، حيث تتضمن القائمة ألعابًا مثل Scooter Extreme وState.io وBrain Out و8 Ball Billiards Classic وColor Burst 3D وStack Bounce وDaily Crossword وDaily Solitaire وColor Pixel Art وCarrom Clash وCannon Balls 3D وBasketball FRVR وAngry Birds.

وتظل تجربة الألعاب القابلة للتشغيل مفتوحة حتى 28 مارس، ومن المتوقع أن يتم طرح الخدمة بالكامل بعد ذلك التاريخ فقط، ولم تقدم جوجل حتى الآن أى معلومات حول تاريخ إطلاق Playables بالضبط، لذلك من المحتمل أننا لن نراها فى شكل مستقر حتى النصف الأول من عام 2024.