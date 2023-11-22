شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مؤتمر "العربية للتنمية الإدارية" للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المؤتمر العربي للتواصل والعلاقات العامة، بعنوان "التواصل المؤسسي المستدام والذكاء الاصطناعي وتحدياته: نحو رؤية مستقبلية"، خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من المختصين والخبراء والأكاديميين في مجالات الاتصال المؤسسي والإدارة الرشيقة والتنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي والعلاقات العامة والإعلام من مختلف الدول العربية.

وأفادت المنظمة، في بيان اليوم، بأن المؤتمر سيناقش أهم التحديات التي تواجه قطاع الاتصال المؤسسي في مجال الذكاء الاصطناعي، وبحث إمكانيات التوصل لحلول لمقابلة تلك التحديات بما يتلاءم مع السياسات المؤسسية، بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات والتعاون لتطوير الأداء فيما يتعلق بالاتصال المؤسسي.

الذكاء الاصطناعي

أشارت إلى أن المؤتمر يتضمن عددًا من المحاور، منها الممارسات الفضلى في توظيف المنصات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء المؤسسات، وفرص وتحديات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاتصالية المؤسسية، ودور برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في تعزيز السمعة وبناء الصورة الذهنية في عصر التقنيات الرقمية.

وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى بحث سبل تطوير الاتصال المؤسسي وجهود العلاقات العامة لخدمة أهداف الاستدامة بكفاءة وفعالية داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والاطلاع على الممارسات الفضلى لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الإداري والاتصال المؤسسي.