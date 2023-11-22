شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد أبل من قبل مستخدمى Venmo و Cash App لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه شركة Apple دعوى قضائية جماعية رفعها عملاء Venmo وCash App، بدعوى أن الشركة أساءت استخدام قوتها السوقية للحد من المنافسة فى مجال المدفوعات عبر الهاتف المحمول من نظير إلى نظير.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتم رفع الدعوى الأسبوع الماضى فى سان خوسيه، كاليفورنيا، المحكمة الفيدرالية من قبل أربعة مستهلكين من نيويورك وهاواى وكارولينا الجنوبية وجورجيا، ويتهم المدعون شركة أبل بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار الأمريكى من خلال اتفاقياتها مع Venmo التابع لشركة PayPal وتطبيق Square’s Cash App، وتزعم الدعوى القضائية أن تصرفات شركة Apple تسببت فى دفع المستهلكين لأسعار متضخمة بسرعة.

ويزعم المدعون أن شركة Apple انتهكت قانون مكافحة الاحتكار الأمريكى من خلال اتفاقياتها مع Venmo التابع لشركة PayPal وتطبيق Block's Cash App، ووفقا للدعوى القضائية، فإن اتفاقيات أبل تقيد "المنافسة على الميزات" داخل تطبيقات الدفع من نظير إلى نظير. تحظر الشركة على المنصات الحالية أو الجديدة استخدام "تقنية العملات المشفرة اللامركزية"، مما يحد من المنافسة بشكل أكبر.

وتمكن عمليات الدفع من نظير إلى نظير المستخدم من إرسال الأموال مباشرة إلى حساب مستخدم آخر عبر جهاز محمول، ويدعى المدعون فى الدعوى الجديدة أن Apple وVenmo وCash App قاموا بشكل متكرر بزيادة أسعار المعاملات والخدمات دون أى قيود تنافسية.

ويقترحون أن تطبيق نظير إلى نظير المبنى على تقنية التشفير "اللامركزية" سيسمح لمستخدمى iPhone بإرسال المدفوعات لبعضهم البعض دون مشاركة أى وسطاء، وتزعم الدعوى أيضًا أن شركة آبل استبعدت ما لا يقل عن تطبيقين لمحفظة بيتكوين، زيوس وداموس، المدعومين من مؤسس بلوك جاك دورسى، من متجر التطبيقات الخاص بها. يهدف المدعون إلى إجبار شركة Apple على السماح باستخدام محافظ العملات المشفرة التى حظرتها.

وتسعى أيضًا إلى الحصول على أمر من المحكمة يطالب شركة Apple بفصل أعمالها التجارية Apple Cash أو التخلص منها لتجنب التسبب فى مزيد من الضرر للمستهلكين، بما فى ذلك المدعين، فى سوق الدفع من نظير إلى نظير لنظام التشغيل iOS.

وتضاف هذه الحالة إلى سلسلة تحديات مكافحة الاحتكار الأخيرة التى تواجهها شركة Apple. فى سبتمبر، حكم أحد القضاة فى كاليفورنيا بأن شركة Apple قد تواجه دعوى قضائية من مصدرى بطاقات الدفع بشأن ممارسات مزعومة مانعة للمنافسة فيما يتعلق بمحفظة Apple Pay المحمولة الخاصة بها.