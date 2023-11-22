شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ازاى تلعب شطرنج وتخلى صورك ستيكر داخل تطبيق رسائل آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت التحديثات الأخيرة العديد من الوظائف الجديدة لتطبيق رسائل أيفون، حيث يضيف نظام iOS 17 لهذا العام كل شيء بدءًا من دعم الملصقات "الستيكرز" إلى ممارسة الألعاب مباشرة في تطبيق iMessage.

تحويل صورك إلى ملصقات ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف التحديث الأخير لنظام iOS 17 خيار تحويل صورك المقطوعة إلى ملصقات يمكنك مشاركتها في iMessage.

افتح الصور، وابحث عن صورة، واضغط عليها لفتحها في وضع ملء الشاشة، ثم اضغط لفترة طويلة على الشخص لقصها، ثم حدد حدًا، أو احفظ فقط.

عندما تستخدم iMessage، يمكنك الرد على أي رسالة باستخدام ملصق، ويمكنك العثور على ملصقاتك في اللوحة المستخدمة بشكل متكرر في القائمة حيث يمكنك الوصول إلى الرموز التعبيرية.

لعب الشطرنج داخل iMessage يمكنك ممارسة ألعاب مثل الشطرنج مع الأصدقاء مباشرة في iMessage:

ستحتاج إلى تنزيل تطبيق مكتوب عليه in Messages.

إحدى الألعاب التي يمكنك لعبها داخل iMessage هي لعبة الشطرنج.

يمكنك بعد ذلك تحديده من قائمة التطبيقات لتشغيله داخل الدردشة.