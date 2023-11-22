شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم Meta AI chatbot بعد إتاحته لبعض مستخدمى واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل ميتا على تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها لفترة طويلة، وسط احتدام سباق الذكاء الاصطناعي، مع تقديم جوجل ومايكروسوفت وOpenAI ميزات جديدة لروبوتات الدردشة الخاصة بالذكاء الاصطناعي ودمج الذكاء الاصطناعي الخاص بهم في خدمات أخرى، حيث قررت شركة ميتا أخيرًا الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام وحتى خدماتها الفورية، مثل تطبيق المراسلة واتس اب.

خلال حدث Meta Connect 2023، أعلنت ميتا أنها ستضيف روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي إلى واتساب، حيث كان برنامج الدردشة الآلي متاحًا في البداية لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة.

ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، يتضمن أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد زر اختصار جديد يتيح للمستخدمين الوصول بسرعة إلى برنامج الدردشة الآلي AI دون الحاجة إلى البحث في قائمة المحادثات الخاصة بهم.

وفقا للتقرير فإن زر الدردشة الآلي الجديد الموجود في قسم "الدردشات" في واتساب ويتم وضعه أعلى زر "الدردشة الجديدة".

ومن المتوقع أن تسهل هذه الميزة الجديدة على المستخدمين الوصول إلى روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي والحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها، كما يمكن استخدام روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة المتعلقة بـ واتساب، وتوفير دعم العملاء، وحتى مساعدة المستخدمين في مهام مثل جدولة المواعيد أو إجراء الحجوزات.

كان مارك زوكربيرج قد كشف النقاب عن أحدث روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي من ميتا والذي يستفيد من مزيج من أحدث أبحاث نماذج اللغة الكبيرة ونموذج Llama 2 القوي، وذلك خلال حدث Meta Connect.

وتم تصميم chatbot لمساعدة المستخدمين في مهام مختلفة، بما في ذلك التخطيط للرحلات أو تقديم التوصيات، وإلقاء النكات الذكية، وحل مناقشات الدردشة الجماعية، والعمل كمصدر واسع المعرفة للمعلومات مثل ChatGPT أو Bard أو Bing.

وذكرت الشركة أنها تعاونت مع بينج شات من مايكروسوفت، مما يعزز قدرات شات بوت على تقديم نتائج الويب في الوقت الفعلي، وعلى غرار مولدات تحويل النص إلى صورة مثل MidJourney وBing Image Creator، سيسمح مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ميتا للمستخدمين أيضًا بإنشاء صور ذات مظهر واقعي من الصفر باستخدام أمر "/تخيل" البسيط، وكل هذا متاح مجانًا.

وفي الوقت نفسه، يقدم واتساب أيضًا ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتصفية وعرض تحديثات الحالة في قائمة رأسية، حيث يتم اختبار هذا التحسين لتبسيط الوصول إلى تحديثات الحالة الصامتة للمستخدمين الذين لا يتابعون أي قنوات، مما يلغي الحاجة إلى الانتقال إلى قسم منفصل من خلال قائمة النقاط الثلاث.

أفاد موقع WABetaInfo، وهو موقع ويب يراقب تطورات تطبيق واتساب، أن واتساب يقدم الميزة الجديدة التي تتيح للمستخدمين تصفية تحديثات الحالة وعرضها في قائمة عمودية، وهذه الميزة متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي من Android الذين قاموا بتثبيت الإصدار الأحدث، 2.23.24.11.

قد يرى بعض مختبري النسخة التجريبية أيضًا زر "عرض الكل" الجديد الذي يعرض بسرعة قائمة عمودية بتحديثات الحالة الخاصة بهم.

ضمن هذا القسم، يتمتع بعض مختبري النسخة التجريبية بإمكانية الوصول إلى أربعة مرشحات تساعد في تصنيف تحديثات الحالة الخاصة بهم بشكل منهجي.

وتعرض هذه المرشحات جميع تحديثات الحالة من جهات الاتصال الخاصة بهم، مما يوفر للمستخدمين وسيلة ملائمة لمتابعة كل ما شاركته جهات الاتصال الخاصة بهم دون فقدان أي تحديث.