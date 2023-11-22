شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح الموسم الثانى من Valorant Premier فى 22 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق وضع اللعب التنافسى Valorant Premier نجاحًا كبيرًا منذ طرحه فى أغسطس، والآن سيتم إصدار الموسم الثانى 22 نوفمبر، حيث ستتضمن التحديثات تقديم الأقسام الرسمية، وتوسيع المباريات الأسبوعية لتشمل جميع الخرائط السبع من المجموعة التنافسية، ونظام شامل لأداء اللاعب وتتبع النتائج. تهدف هذه التحسينات إلى تحسين تجربة Valorant التنافسية للاعبين وتوفير رحلة لعب أكثر إثارة للاهتمام لقاعدة اللاعبين المخصصة لها.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال آرون راجابا، رئيس شركة Riot Games فى الهند وجنوب آسيا، عن Valorant Premier: "لقد لقيت Valorant Premier استحسانًا كبيرًا فى الهند وجنوب آسيا، ونحن نعزو ذلك إلى مجتمع الألعاب النشط والداعم. نحن نبتكر مستقبل مشرق للعب مع اللاعبين، ونحن ممتنون للغاية لشغفهم وتفانيهم!"

وأعرب بينكس، أحد اللاعبين المتحمسين ومنشئى المحتوى والبث المباشر، قائلًا: "يشرفنى أن أكون جزءًا من مجتمع Valorant، أن الطاقة المعدية والعاطفة لكل من اللاعبين والمشجعين تغذى حماسى، إننى أتطلع إلى ظهور فرق ولاعبين جدد أفضل مع استمرار المواسم، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى بعض التطورات المثيرة فى مشهد الألعاب.

وشارك SKRossi، أحد مشغّلى الألعاب البارزين والمعترف بهم على نطاق واسع من الهند، قائلًا: "بينما تتقدم فرق Premier إلى المسرح وتزداد حدة المنافسة، أنا متحمس حقًا لرؤية أين ستصل! يتمتع مشهد Valorant بالكثير من الإمكانات، وأنا أنا متحمس لرؤية فرق جديدة تصعد وتنتقل بالمنافسة إلى المستوى التالى فى الهند".