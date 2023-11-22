شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيتابعك ويبعت إنذار لو موصلتش فى ميعادك.. ميزة بأيفون تنقذك من الخطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح لك أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS مشاركة الوقت المقدر لوصولك، وإرسال تنبيه في حالة عدم الحضور، فهذه الميزة تعمل على مشاركة الوقت المتوقع للوصول وتنقذك فى حال تعرض لأى عائق كان خلال رحلتك.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن لتنشيط الميزة:

- الضغط على زر علامة (+) بجوار مربع النص في محادثتك على iMessage.

- اختر تسجيل الوصول، ثم اضغط على "تحرير"، هناك خياران: عند وصولي أو بعد انتهاء المؤقت.

- إذا اخترت "عند وصولي"، فإنك تختار الوجهة ونوع وسيلة النقل والوقت المقدر للوصول، وإذا اخترت "بعد مؤقت"، فإنك تقوم بتعيين الوقت.

- بعد الوقت المحدد، تحصل على مطالبة بسيطة تسألك عما إذا كنت موافقًا، إذا لم تستجب، فسيتم إرسال تنبيه إلى جهة الاتصال التي تتحدث معها لإخبارها أن هناك شيئًا ما قد يكون خطأ، بالإضافة إلى معلومات مثل آخر موقع معروف لك وموقعك، ومستوى بطارية الهاتف المحمول والإشارة.