تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Vivo Y12 برقاقة Helio G85 وسعر 140 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Vivo اليوم عن هاتف Vivo Y12 الذي يتميز برقاقة معالج Helio G85، وقدرة بطارية 5000 mAh، وينطلق بسعر 140 دولار.

تقدم Vivo هاتف Vivo Y12 الجديد بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+ أو بدقة 720 في 1612 بيكسل، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio G85، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة eMMC 5.1، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفي يأتي هاتف Vivo Y12 بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وفلاش LED.

ويضم الهاتف مستشعر للبصمة مدمج في زر التشغيل الرئيسي في إطار الهاتف، كما يدعم الهاتف أيضاً تقنية التعرف على الوجه.

كما يدعم Vivo Y12 4G بطارية بقدرة 5000 mAh، والشحن بقدرة 15W، على أن يتم الشحن عبر منفذ USB C، ويضم الهاتف أيضاً مدخل 3.5مم للسماعات، وينطلق بواجهة Origin OS 3 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13.

هاتف Y12 يتميز بأبعاد 163.74 في 75.43 في 8.09مم، ووزن 186 جرام، ويتوفر بألوان الأخضر والبنفسجي Crystal، بسعر 140 دولار.

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