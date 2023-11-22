شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink من فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة SpaceX 23 قمرًا صناعيًا آخر للإنترنت من نوع Starlink إلى مدارها من فلوريدا فى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء (22 نوفمبر)، لتستمر في المهمة المزدحمة للشركة، وفقاً لموقع space.

انطلق صاروخ SpaceX Falcon 9 من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في الساعة 2:47 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 47: 9 صباحاً بتوقيت مصر.

عادت المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض لهبوط عمودي بعد حوالي 8.5 دقيقة من إطلاقه على متن السفينة بدون طيار المسماة "A Shortfall of Gravitas" والتي كانت تتمركز في المحيط الأطلسي.

كان من المقرر أن يتم نشر أقمار Starlink الـ 23 من المرحلة العليا لـ Falcon 9 إلى مدار أرضي منخفض بعد حوالي 65.5 دقيقة من الإقلاع.

أطلقت أيضاً SpaceX 23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink يوم الجمعة (17 نوفمبر)، وأجرت الرحلة التجريبية الثانية المرتقبة لصاروخ Starship من الجيل التالي يوم السبت (18 نوفمبر) وأرسلت 22 قمرًا صناعيًا آخر من Starlinks في وقت مبكر من صباح الاثنين (20 نوفمبر).