شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام ألتمان يعود لمنصبه كرئيس تنفيذى لشركة OpenAI بعد 5 أيام من إقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود سام ألتمان إلى OpenAI كرئيس تنفيذي بعد إقالته قبل خمسة أيام مما أدى إلى دفع الشركة إلى واحدة من أعنف الجولات في تاريخ التكنولوجيا، حسبما أعلنت الشركة في منشور على X، وتقول مصادر The Verge إن الرئيس السابق جريج بروكمان، الذى استقال يوم الجمعة احتجاجًا، سيعود أيضًا، وتم حل مجلس الإدارة الأصلي واستبداله بمجلس إدارة مؤقت جديد مكون من ثلاثة أعضاء مع بريت تايلور (الرئيس) ولارى سامرز وعضو مجلس الإدارة الأصلي آدم دانجيلو.

ولقد تم التوصل إلى الاتفاق "من حيث المبدأ"، ولا يزال يتعين موافقة جميع الأطراف عليه، وستكون المهمة الوحيدة للمجلس الأولي هي فحص وتعيين مجلس إدارة دائم يضم ما يصل إلى 9 أعضاء من شأنه إعادة ضبط حوكمة OpenAI، وأفاد موقع The Verge أن أحد هذه المقاعد من المرجح أن يذهب إلى مايكروسوفت وألتمان نفسه.

وأكد ألتمان النبأ في منشور منفصل ، وقال: "مع مجلس الإدارة الجديد وبدعم ساتيا، أتطلع إلى العودة إلى OpenAI والبناء على شراكتنا القوية مع Microsoft ، وهذا يعني أن ألتمان لن ينضم إلى مايكروسوفت بعد كل شيء، على الرغم من أنه أضاف أنه شعر أن قراره في ذلك الوقت "كان أفضل طريق بالنسبة لي وللفريق".

وأضاف ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، في منشور آخر : "لقد شجعتنا التغييرات التي طرأت على مجلس إدارة OpenAI" ، ونعتقد أن هذه هي الخطوة الأساسية الأولى على الطريق نحو حكم أكثر استقرارًا واستنارة وفعالية."

وأصدر مستثمر رئيسي آخر في OpenAI، Thrive Capital، بيانًا وصف فيه عودة Altman بأنها "أفضل نتيجة للشركة وموظفيها وأولئك الذين يعتمدون على تقنياتهم والعالم ككل، ونشرت هيلين تونر التي يقال إنها كانت لها يد في الإطاحة بألتمان فى المقام الأول، "والآن نحصل جميعًا على قسط من النوم.

يبدو الجدول الزمني خلال الأسبوع الماضي تقريبًا مثل telenovela بدأ الأمر بإنهاء صادم للرئيس التنفيذي ألتمان في وقت متأخر من يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر، أعقبه إعلان بروكمان أننا سنستقيل احتجاجًا ، وقامت OpenAI بعد ذلك بتعيين CTO Mira Murati في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، وذكر مجلس الإدارة أنه تم إنهاء عمل ألتمان لأنه لم يكن "صريحًا باستمرار" في الاتصالات، وهو تعليق مربك لم يؤدى إلا إلى المزيد من التكهنات.

واستمرت الدراما في عطلة نهاية الأسبوع، حيث ورد أن ناديلا كان "غاضبًا" من القرار، خاصة وأن مايكروسوفت لم تتلق سوى دقائق قليلة من الإخطار قبل الكشف عن القرار علنًا.

وأعلن يوم السبت أن مايكروسوفت "لا تزال ملتزمة" بشراكتها مع OpenAI، لكنه كشف في الوقت نفسه أنه كان يعين ألتمان لرئاسة قسم جديد للذكاء الاصطناعي، وبحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع، تم استبدال موراتي كرئيس تنفيذي بمؤسس Twitch المشارك Emmett Shear.

ويوم الاثنين، أخبر جميع موظفي OpenAI تقريبًا مجلس الإدارة في رسالة مفتوحة أنهم سيستقيلون وينضمون إلى شركة Microsoft الفرعية الجديدة إذا لم يعد Altman إلى الشركة كرئيس تنفيذي، ولم تكن الأمور تبدو رائعة عندما فشل مجلس الإدارة في الرد على الرسالة بحلول الموعد النهائي المحدد، على الرغم من منشور المؤسس المشارك إيليا سوتسكيفر الذي ألقى فيه بعض اللوم على الموقف، مما زاد الأمور تعقيدًا أن شير هدد بالتنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي، قائلاً إن إنهاء عمل ألتمان "تم التعامل معه بشكل سيء للغاية".

بالأمس، أفيد أن ألتمان كان يتفاوض مرة أخرى مع مجلس الإدارة للعودة إلى منصب الرئيس التنفيذي، ومع ذلك، منذ ساعات قليلة مضت، كان يبدو أن Altman سيتوجه إلى Microsoft وربما يأخذ معه العديد من موظفي OpenAI ، ويُقال إن تهديد شير بالاستقالة أشعل نارًا في مجلس إدارة OpenAI، الذي استأنف المفاوضات مع ألتمان بشكل جدي، مما أدى إلى إعلان اليوم أنه سيعود بعد كل شيء.