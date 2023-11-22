شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 3.26 % خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء 22 نوفمبر، انخفاضًا بنسبة 3.26 %، في وقت كتابة هذا التقرير، بلغت قيمة البيتكوين 36,343 دولارًا، السبب وراء هذا الانزلاق الضخم في السوق هو ما حدث بين الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao لشركة Binance والسلطات الأمريكية، وفقاً لموقع gadgets360.

بشكل أساسي، اعترفChangpeng بأنه مذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية، بينما قام بتسهيل تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار، لإنهاء تحقيق استمر لمدة عام بشأن عملياته، وأعلن أيضًا أنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة Binance.

انخفضت قيمة الأثير بنسبة 2.63 % اليوم الأربعاء وسجلت خسارة قدرها 36 دولارًا، في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول ETH بسعر 1,977 دولارًا.

من الجدير بالذكر، أن رمز Binance الأصلي وهو Binance Coin سجل انخفاضًا كبيرًا في السعر بنسبة 11.69 %، في الوقت الحالي، يتم تداولها عند 232 دولارًا، بعد انخفاض القيمة السوقية الإجمالية أيضًا بأكثر من 9% في الساعات القليلة الماضية، بالأمس فقط، كان تداول Binance بسعر 270 دولارًا.

قال مكتب سوق CoinSwitch: "فرضت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) غرامة تزيد عن 4 مليارات دولار على بورصة Binance، مما يجعلها واحدة من أكبر العقوبات التي حصلت عليها وزارة العدل على الإطلاق من شركة مدعى عليها في قضية".

انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 2.45 % خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل الآن إلى مستوى 1.38 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap.