تكنولوجيا: سامسونج تعمل على تنفيذ شاشات OLED الفوسفورية الزرقاء الجديدة في عام 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يزعم تقرير صادر عن The Elec أن سامسونج قد تقدم نوعًا جديدًا من شاشات OLED الفوسفورية الزرقاء في عام 2025، على الرغم من أن مراقبي الصناعة كانوا يتوقعون ظهورها لأول مرة في عام 2024 في البداية.

ويبدو أن تطوير المادة الجديدة المستخدمة في وحدات البكسل الفرعية الزرقاء لا يسير بسلاسة.

تستخدم تقنية العرض الحالية من سامسونج وحدات بكسل فرعية باللونين الأخضر والأحمر الفوسفوري، لكن الثنائيات الزرقاء لا تزال تستخدمه الفلورسنت. لذلك، لا يمكنك تسميتها PHOLED لأنها غير صحيحة من الناحية الفنية.

توفر الثنائيات الفوسفورية الجديدة كفاءة إضاءة داخلية بنسبة 100%، مقارنة بمصابيح الفلورسنت الزرقاء التي تصل إلى 25%.

وإذا تمكنت سامسونج من صنع صمامات ثنائية فسفورية زرقاء مناسبة، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة الطاقة قليلاً.

ومع ذلك، هناك تحذير كبير يجب أخذه في الاعتبار وهو ان عمر الثنائيات الفوسفورية الزرقاء يبلغ حوالي 55% من الثنائيات الفلورية الزرقاء. وهذا يعتبر عيب كبير ولهذا السبب لا يعتقد بعض الأشخاص المطلعين على الأمر أن سامسونج ستكون قادرة على تطبيق هذه التكنولوجيا في المنتجات التجارية بحلول عام 2025.

في كلتا الحالتين، ستواصل سامسونج جهودها في مجال البحث والتطوير حيث ستكون أول شركة مصنعة تنتج شاشات PHOLED بكميات كبيرة، مما قد يضمن ميزة سوقية ضخمة في السنوات القادمة.

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