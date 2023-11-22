إطلاق OnePlus 12 عالميًا في يناير 2024

يتزامن اطلاق OnePlus 12 مع ذكرى 10 أعوام لشركة ون بلس؛ حيث تحتفل OnePlus بالذكرى العاشرة لتأسيسها بحدث كبير في الصين في 4 ديسمبر، عندما سيتم الكشف عن هاتف الشركة الذكي الجديد للجمهور، من المقرر أن يتم الإطلاق العالمي في مكان ما في يناير 2024، وفقًا للمسرب Max Jamboor، الذي يتمتع بسجل ممتاز مع تسريبات OnePlus.

سلسلة OnePlus 12

تشير التسريبات إلى وصول سلسلة هواتف جديدة، مما يعني أنه سيكون هناك أكثر من هاتف واحد. سواء كان ذلك OnePlus 12 Pro أكثر قوة أو OnePlus 12R الاقل قوة، لا نعرف بعد أي شيء نهائي، قد يكون هناك أيضًا إصدار Lite – في عالم الشائعات الاحتمالات لا حصر لها وقد تجد اخبار عن 10 هواتف في وقت واحد.

المواصفات المتوقعة

من المتوقع أن يتمتع الهاتف بشاشة LTPO مقاس 6.82 بوصة، تم تطويرها بواسطة BOE، مع سطوع ذروة يصل إلى 2600 شمعة في الأمتار المربعة. نتوقع أيضًا كاميرا ثلاثية جديدة مع مستشعر Sony الرئيسي Lytia 808 بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتو 3x مع مستشعر OmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا ultra-wide بدقة 48 ميجابكسل.

من المرجح أن يحتوي الهاتف على شريحة Snapdragon 8 Gen 3 ودعم الشحن السلكي بقوة 100 واط، على الأقل في الصين. يتعين علينا الانتظار حتى يناير لمعرفة ما إذا كان OnePlus قد عالجت طريقة عمل محولات SuperVOOC مع فرق جهد 110 فولت أم أن الهاتف الأمريكي سيكون مرة أخرى أقل شأنا في سرعة الشحن مثل OnePlus 11.

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