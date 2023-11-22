شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت تطرح مساعدها الإلكتروني "Copilot" لأجهزة ويندوز 10 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت "مايكروسوفت" مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot للأنظمة المؤهلة غير المُدارة المسجلة في برنامج ويندوز إنسايدر العاملة بإصدارات Windows 10 22H2 Home وWindows 10 22H2 Pro.

وحسب موقع "مايكروسوفت" يستطيع مشتركو برنامج ويندوز إنسايدر، في قناة معاينة الإصدار، بدء اختبار Copilot من خلال الانتقال إلى الإعدادات وتنشيط الخيار المضاف حديثا المسمى "الحصول على التحديثات الأخيرة بمجرد توفرها"، والتحقق من التحديثات بعد تثبيت Windows 10 22H2 برقم الإصدار 19045.3757 (KB5032278).

طرح المزايا الأخرى تدريجيًا

وقال فريق برنامج ويندوز إنسايدر: "يجب على مستخدمي ويندوز إنسايدر عبر الأجهزة المؤهلة في قناة معاينة الإصدار رؤية Copilot قريبًا في ويندوز، ويعد هذا الإطلاق تدريجيًا، إذ نطرح خلال الأشهر المقبلة المزايا الخاضعة للرقابة".

وتضيف مايكروسوفت الأجهزة العاملة بنظام التشغيل Windows 10 22H2 Enterprise أو Windows 10 22H2 Education و Windows 10 22H2 Professional التي تديرها المؤسسات، إلى عملية الطرح في مرحلة النشر اللاحقة.

ويستطيع مسؤولو تكنولوجيا المعلومات تجهيز أنفسهم من أجل تكامل Copilot عبر نظام التشغيل ويندوز 10 باتباع الإرشادات الموجودة ضمن صفحة الدعم المسماة "إدارة Copilot في ويندوز".

أسواق محدودة

يتوفر إصدار المعاينة لمساعد الذكاء الاصطناعي Copilot بنظام التشغيل ويندوز 10 حاليًا في أسواق عالمية معينة فقط.

وتعد أمريكا الشمالية وأجزاء من آسيا وأمريكا الجنوبية بمكانة الأسواق الرئيسية من أجل المعاينة، مع انضمام أسواق إضافية بالتدريج في وقت لاحق إلى عملية الطرح.

ويظل تاريخ انتهاء دعم نظام التشغيل ويندوز 10 دون تغيير في 14 أكتوبر 2025، وذلك كما كشفت الشركة عندما أكدت للمرة الأولى جلبها لروبوت الدردشة Copilot إلى نظام التشغيل ويندوز 10.