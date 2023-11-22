تكنولوجيا: هاتف OnePlus 12 قد يصل عالميًا في يناير 2024 مع هاتف OnePlus 12R

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في 4 ديسمبر، ستقيم شركة OnePlus احتفالًا كبيرًا في الصين للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها. وأكدت الشركة أنها ستطلق الهاتف الرائد الجديد OnePlus 12 للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيسها.

وفي الوقت نفسه، سيتضمن الحدث نظرة اولية على أحدث هاتف ذكي OnePlus 12.

والآن، ظهر تسريب جديد من مصدر موثوق على موقع X (تويتر سابقًا)، حيث يشير إلى أن OnePlus 12 5G سيصل إلى السوق العالمية في يناير 2024. ولسوء الحظ، فإن التاريخ المحدد للإطلاق غير معروف.

وقام Max Jambor على موقع X بالاقتباس المزدوج لمصطلح “Series” في المنشور، مما يجعلنا نعتقد أنه قد يتم إصدار أكثر من هاتف في الحدث. من الممكن أن يكون OnePlus 12R هو المنتج الثاني في هذه المجموعة.

للعلم، تم تقديم OnePlus 11R و OnePlus 11 القياسي معًا في الهند العام الماضي. وبالتالي، يمكن أن يحصل OnePlus Ace 3 على اسم جديد مثل 12R في مناطق معينة.

من المتوقع أن يحتوي هاتف OnePlus 12 على شاشة BOE X1 OLED بحجم 6.82 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودقة 2K. وعلى غرار سلسلة iQOO 12 وسلسلة Xiaomi 14، سيتم تضمين معالج Snapdragon 8 Gen 3 في مجموعة OnePlus 12.

وبحسب ما ورد سيتم إقران الكاميرا الأساسية بكاميرا مقربة OmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى ٣ اضعاف وعدسة IMX581 فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل.

من المتوقع أن يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي. وقالت الشركة بالفعل أن تحسينات كاميرا HyperTone ومستشعر الكاميرا الأساسي LYT-T808 سيكونان النقاط المحورية في ترتيب الكاميرا الخلفية.

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