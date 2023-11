تكنولوجيا: شركة Sunbird تعلن عن ايقاف خدمتها مؤقتًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة Sunbird، الشركة التي تمتلك التطبيق الذي يحمل نفس الاسم، بإيقاف خدمتها مؤقتًا بسبب مخاوف أمنية تقوم بالتحقيق فيها حاليًا.

وتم تقديم هذه المعلومات لمستخدميها اليوم من خلال التطبيق. ووعدت الشركة بمزيد من التحديثات عندما تكون “جاهزة“.

أتاحت خدمة Sunbird لمستخدمي أندرويد فرصة التواصل عبر بروتوكول iMessage مع مستخدمي أبل. وقد فعلت ذلك عن طريق تشغيل مثيل لحساب أبل عبر جهاز افتراضي يعمل على جهاز Mac على خوادمه وكان على المستخدم تسجيل الدخول باستخدام معرف أبل الخاص به من داخل تطبيق Sunbird لبدء المراسلة.

وفي الأسبوع الماضي، عقدت شركة Nothing شراكة مع Sunbird لدمج وظائفها في تطبيق Nothing Chats، والذي فعل الشيء نفسه بشكل أساسي.

وفي وقت لاحق من ذلك الأسبوع، تم إصدار تقرير بواسطة Texts.com، والذي أظهر بشكل شامل كيف لم تفي شركة Sunbird بوعودها بالتشفير الشامل وعدم تخزين البيانات في قاعدة البيانات الخاصة بها، وكيف سيسمح ذلك للمهاجم المحتمل بالوصول إلى بيانات أي شخص.

وأثر هذا على Sunbird وبالتالي على مستخدمي Nothing Chats. وبعد ذلك، قامت شركة Nothing بسحب النسخة التجريبية من تطبيق Nothing Chats من متجر Google Play مستشهدة بـ “العديد من الأخطاء“، وهو اختيار للصياغة تعرض لانتقادات شديدة بسبب عدم دقته وطبيعته المخادعة إلى حد ما.

لم تتحدث Nothing ولا Sunbird عن ذلك منذ ذلك الحين، أي حتى اليوم عندما قررت Sunbird تعليق خدمتها وسحب تطبيقها الخاص من متجر Play.

من الواضح أن الشركة لديها الكثير من العمل الذي يتعين عليها القيام به قبل أن تتمكن من تقديم تجربة المستخدم الموعودة.

أما بالنسبة إلى Nothing، فليس من الواضح بعد ما هو مستقبل تطبيق Chats الخاص بها وما إذا كانت الشركة مهتمة بمواصلة هذا المسار، خاصة في ضوء إعلان أبل عن دعم RCS لتطبيق الرسائل الخاص بها والذي من شأنه أن ينفي الحاجة إلى مثل هذا إلى حد كبير.

