دراما OpenAI | إقالة واعادة تعيين الرئيس التنفيذي عدة مرات

في 17 نوفمبر 2023، أعلنت OpenAI، الشركة المطورة للروبوت الشهير ChatGPT، عن تغيير في القيادة؛ سام ألتمان، المدير التنفيذي للشركة وأحد مؤسسيها، قد تمت إقالته، وقد أثار هذا الإعلان صدمة حول سبب الإقالة وبماذا تفكر الشركة ومجلس إدارتها وماذا سيفعل ألتمان بعد ذلك، لكن هذه الصدمة لم تستمر طويلًا ففي اليوم التالي مباشرة عينت مايكروسوفت سام ألتمان في أحد مناصبها، لكن هذا لم يستمر طويلًا فاليوم نستيقظ على خبر جديد، عودة سام ألتمان الى منصب الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، فهنا نسأل أنفسنا، ماذا يدخنون في عالم تطوير الذكاء الاصطناعي؟

اقالة الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI

وفقًا للبيان الصادر عن الشركة، فإن السبب وراء هذا القرار هو أن ألتمان لم يكن صادقًا بشكل متسق في تواصله مع مجلس الإدارة، وبناءً على ذلك، فقد فقد مجلس الإدارة الثقة في قدرته على الاستمرار في قيادة OpenAI، ومن هنا جاء قرار ازالته من المنصب وتعيين شخص جديد ليقود مهمة الشركة بعد ذلك، ذلك قبل ان يرجعوا عن القرار بالطبع.

القيادة الجديدة

مع هذا التغيير، تم تعيين ميرا موراتي، الرئيس التنفيذي التكنولوجي في الشركة، كرئيس تنفيذي مؤقت، وقد لعبت موراتي دورًا حاسمًا في تطور OpenAI إلى أن أصبحت ضمن الشركات الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الصناعي، ونظرًا لخبرتها الطويلة وتفانيها في جميع جوانب الشركة، اعتقد مجلس الإدارة أنها مؤهلة بشكل فريد لهذا الدور.

العودة الى سام ألتمان

وبينما الشركة تبحث عن رئيس تنفيذي جديد دائم للشركة وقع اختيارها على سام ألتمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة OpenAI ليترأس مجلس ادارتها من جديد، حيث ان الشركة رأت ان سام التمان هو الأجدر بهذا المنصب وتمثل عودة ألتمان إلى شركة OpenAI تطوراً مفاجئاً في الأحداث التي شهدتها الشركة خلال الأسابيع الماضية، ومن المرجح أن تؤدي هذه العودة إلى تغييرات جديدة في الشركة؛ حيث يتمتع ألتمان برؤية قوية للمستقبل، وقد يكون له تأثير كبير على مسار الشركة، هذا ان لم نستيقظ غدًا ونجدهم قد أقالوا التمان من جديد

هدف OpenAI الأساسي

بعيدًا عن هذه الدراما فهدف الشركة الأساسي هو الذكاء الاصطناعي وان يقدموا تجربة ذكاء اصطناعي مميزة بشكل مفتوح المصدر، الشركة غير ربحية في المقام الأول وتقريبًا لا مصادر ربح لها الا من اشتراك ChatGPT Plus الذي يبلغ 20 دولارًا شهرية فقط، فاتجاه الشركة لازال يمشي ناحية الحفاظ على مستويات الذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة بها، لكن بعض التخبط في السياسات يقلقك ويجعلك تتسائل هل ستستمر الشركة في التقدم ام لا؟