شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب: لا نبطىء متصفح فايرفوكس بل فقط أدوات حظر الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى مستخدمو Reddit و Hacker News من أن موقع يوتيوب قد أدخل تأخيرًا متعمدًا مدته خمس ثوانٍ قبل تحميل صفحات الفيديو في متصفح Mozilla's Firefox وأحيانًا بعض المتصفحات الأخرى، وأخبر يوتيوب موقع ذا فيرج أن هؤلاء المستخدمين على حق بشأن التأخير، لكن المتصفح ليس له علاقة به، فهو جزء من جهود الشركة لإلغاء أدوات حظر الإعلانات عبر جميع الأنظمة الأساسية.

وكتب مدير الاتصالات في يوتيوب كريستوفر لوتون، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "في الأسبوع الماضي، ربما واجه المستخدمون الذين يستخدمون أدوات حظر الإعلانات تجربة مشاهدة دون المستوى الأمثل، مما شمل تأخيرات في التحميل، بغض النظر عن المتصفح الذي يستخدمونه، وكتب لوتون أن تعطيل أداة حظر الإعلانات يجب أن يحل المشكلة، على الرغم من أن المستخدمين "قد لا يزالون يواجهون تأخيرًا مؤقتًا في التحميل" حتى يتم تحديث المتصفح الخاص بهم.

وقال لوتون أيضًا إن المستخدمين سيستمرون في رؤية مشكلات مثل هذه مع تحسن طرق الكشف عن أدوات حظر الإعلانات على يوتيوب.

وتم الإبلاغ عن المشكلة في البداية على أنها تستهدف مستخدمي Firefox، لكن المستخدمين عبر الإنترنت قالوا إنهم يرون التأخير في Chrome وEdge أيضًا، وقال مستخدمو Reddit وHacker News الذين فحصوا الكود الذي يبدو أنه يسبب التأخير إنهم لا يرون أي مؤشر على أن يوتيوب يتحقق من نوع المتصفح المستخدم.

وكتب داميانو ديمونتي، كبير مديري العلامة التجارية في Mozilla، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى The Verge أنه "لا يوجد دليل على أن هذه مشكلة خاصة بفايرفوكس"

إليك ما يبدو عليه التأخير ، كما سجله مستخدم على Reddit:

التأخير لمدة خمس ثوان لا يؤثر على الجميع. حاول عدد قليل منا في The Verge إعادة إنشاء المشكلة، سواء على أجهزة Mac أو Windows. ولكن سواء تم تسجيل الدخول إلى YouTube أم لا، أو باستخدام أداة حظر الإعلانات أم لا، أو الدخول إلى وضع التصفح المتخفي أم لا، لم يلاحظ أحد منا التأخير الذي تم الإبلاغ عنه.

واتخذت جوجل خطوات كبيرة على جبهة حظر الإعلانات مؤخرًا، وقد ظهر الكثير من الزخم في هذا الجهد على موقع يوتيوب ، الذي بدأ في تعطيل مقاطع الفيديو لبعض المشاهدين باستخدام أدوات حظر الإعلانات في يونيو .

وأكد موقع يوتيوب الشهر الماضي أنه "أطلق جهدًا عالميًا" لحمل المستخدمين إما على تمكين الإعلانات أو الاشتراك في الخدمة المميزة الخالية من الإعلانات والتي تبلغ 13.99 دولارًا شهريًا، ووصف لوتون الإعلانات بأنها "شريان حياة حيوي لمبدعينا".

فى الأسبوع الماضي، قامت جوجل بتفصيل تغيير كبير في متصفح كروم والذي يقوض uBlock Origin، وهو أحد ملحقات حظر الإعلانات الأكثر شيوعًا ، ولقد كان المطورون المستقلون في سباق تسلح مع الشركات الكبيرة التي ترغب في عرض الإعلانات طالما كانت هناك إعلانات على الإنترنت وفي الوقت الحالي، يبدو أن جوجل جادة في الرد.