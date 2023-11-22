تكنولوجيا: شركة Hero MotoCorp تكشف عن الدراجة الكهربائية Vida Concept Lynx

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يشهد مشهد الدراجات النارية على الطرق الوعرة تحولًا ملحوظًا مع ظهور الدراجات الترابية الكهربائية، ويعد أحدث إبداعات شركة Hero MotoCorp هي الدراجة Vida Concept Lynx، والتي تعد مثالًا بارزًا على هذا التطور.

تم الكشف عن دراجة Concept Lynx في حدث EICMA 2023، وهي تمثل دخول شركة Hero إلى سوق الطرق الوعرة الكهربائية، وهو قطاع يكتسب زخمًا سريعًا لعروضه المستدامة وعالية الأداء.

ومن الأمور الأساسية لجاذبية سيارات الطرق الوعرة الكهربائية مثل Vida Concept Lynx هو مزيجها الفريد من الوزن الخفيف وعزم الدوران العالي، وهي خصائص ضرورية لبيئات الطرق الوعرة الصعبة.

يبلغ وزن الدراجة Concept Lynx حوالي 82 كيلوجرامًا فقط (181 رطلاً)، وهو إنجاز يعزز خفة الحركة واستجابتها. كما يوفر المحرك الكهربائي المثبت في منتصف الدراجة قوة 15 كيلوواط (حوالي 21 حصانًا).

تعد هذه القوة، إلى جانب عزم الدوران الفوري الذي تتميز به المحركات الكهربائية، بأداء مبهج على الأراضي الوعرة.

تم تصميم الدراجة لتوفير قدرة فائقة على المناورة والتحكم. فهي تتفوق في التسلق الحاد والتنقل عبر المناظر الطبيعية الصعبة مثل التضاريس الصخرية والحصى السائب والمسارات الرملية.

كما ان إطار الدراجة، الذي يتميز بهيكل تعريشة مكشوف، لا يضيف إلى جاذبيتها الجمالية فحسب، بل انه يلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تقليل وزنها الإجمالي.

هناك جانب آخر ملحوظ في Concept Lynx هو تكاملها مع التقنيات الحديثة المتصلة. ومن خلال الاتصال بالهاتف الذكي وتطبيق الهاتف المحمول المخصص، يمكن للراكبين تخصيص إعدادات أداء الدراجة لتناسب أسلوب قيادتهم ومتطلبات التضاريس التي يغزوونها.

ومع ذلك، في سعيها لتحقيق الحد الأدنى من الوزن، تتنازل Lynx عن نطاق البطارية، حيث تقدم حزمة بطارية مدمجة بقدرة ثلاثة كيلوواط في الساعة تدعم حوالي ساعة من الركوب المكثف.

في الوقت الحالي، يظل Vida Concept Lynx مجرد مفهوم، حيث لا تزال شركة Hero MotoCorp صامتة بشأن تفاصيل الأسعار والتوفر.

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