Cyberpunk 2077 Ultimate Edition قادمة في الخامس من ديسمبر بتجربة مثالية على GeForce RTX

لعبة Cyberpunk 2077 Ultimate Edition هي نسخة خاصة من اللعبة تحمل كل التوسعات وكل الإضافات التي عملت عليها شركة CD Projekt Red في لعبتها الرائدة، بما في ذلك توسع Phantom Liberty الصادرة منذ وقت قريب، هذه النسخة تصدر في الخامس من ديسمبر المقبل وستحمل أفضل التقنيات الداعمة لكروت GeForce RTX 40 لنقل تجربة Cyberpunk 2077 Ultimate Edition الى عالم آخر مع تقنية Nvidia DLSS 3.5 بدعم Ray Reconstruction وNvidia Reflex

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition افق جديد للألعاب بالتعاون بين Nvidia وCD Projekt Red

عملت شركتي CD Projekt RED وNvidia معًا من اجل نقل تجربة Cyberpunk 2077 الى مستوى آخر، وتحويل اللعبة الى عرض قوي للتقدم التكنولوجي وذروة جديدة في مستقبل العاب الكمبيوتر، نسخة Ultimate Edition من اللعبة تجمع كل إضافات اللعبة والتحديثات المختلفة لها؛ سواء توسعة Phantom Liberty او اضافة التقنيات المختلفة من Ray Tracing وRay Reconstruction وDLSS وغيرها من التقنيات التي دعمتها وطورتها Nvidia

تطورات في لعبة Cyberpunk 2077 Ultimate Edition

تقنية Ray Tracing Overdrive Mode تتبع الاشعة الكامل في اللعبة من أجل تقديم تجربة رسومية أفضل واضائة افضل



فيديو لتجربة اللعبة مع Ray Tracing

تقنية DLSS 3.5 Ray Reconstruction تعزيز كبير لدقة الإضائة وتوزيعها والأشعة مع الحفاظ على معدل الإطارات



فيديو أداء اللعبة باستعمال DLSS 3.5

DLSS Frame Generation and Super Resolution اضافة رسوميات اقوى بالذكاء الاصطناعي مع معدلات إطارات اكبر باستعمال الذكاء الاصطناعي

تقنية Nvidia Reflex تقليل زمن الإستجابة في اللعبة لمعدلات مناسبة



شرح Nvidia Reflex

كل هذه التحسينات تعمل مع كروت GeForce RTX الجديدة بالإضافة الى تعريفات Game Ready المُحسنة من Nvidia تقدم تجربة مذهلة في Cyberpunk 2077: Ultimate Edition لأجهزة الكمبيوتر مع أفضل أداء ممكن، ووجود صور لا مثيل لها مع تجربة ضوئية قوية وتتبع كامل للأشعة، Nvidia تنقل الألعاب الى عالم آخر

العاب جديدة تدعم تقنية DLSS

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