شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق واتساب يطرح قريبا طلب ميزة مراجعة للقنوات المعلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا مؤخرًا، أن ميزة قنوات واتساب تجاوزت علامة 500 مليون مستخدم نشط خلال الأسابيع السبعة الأولى من إطلاقها، حيث قدم واتساب مؤخرًا ميزات القنوات في العديد من الدول.

وفقًا لما أوردته WABetaInfo، يعمل واتساب حاليًا على تطوير ميزات إضافية تمكن مالكي القنوات من التحكم المحسن في حالة قناتهم، كما هو الحال مع منصات الاتصال والبث الأخرى، يجب أن تمتثل قنوات واتساب لإرشادات واضحة محددة في سياسة القناة.

وتعمل هذه السياسة كمجموعة شاملة من القواعد والمعايير، تحدد السلوك والمحتوى المقبولين داخل هذه القنوات، وأي قنوات يتم اكتشافها تتعارض مع هذه السياسة قد تواجه تعليقًا تلقائيًا نتيجة لذلك.

ويعمل تطبيق واتساب على تقديم ميزة جديدة ستمكن أصحاب القنوات من تقديم طلبات لمراجعة قنواتهم المعلقة، ومن المقرر أن تصبح هذه القدرة متاحة في المستقبل القريب.





لماذا قد تواجه قنوات واتساب التعليق؟قد يتم تعليق القنوات نتيجة لحدوث أخطاء أو سوء فهم أثناء عملية المراجعة التلقائية، عادةً ما يتم إجراء المراجعات التلقائية باستخدام خوارزميات أو معايير محددة مسبقًا لدعم سياسات النظام الأساسي.

ومع ذلك، على الرغم من كفاءتها، قد لا تكون هذه الخوارزميات دائمًا خالية من العيوب ويمكن أن تؤدي إلى أخطاء أو تفسيرات خاطئة.

ومن المحتمل أن تؤدي مثل هذه الأخطاء إلى تعليق القنوات التي، بعد الفحص الدقيق والمراجعة البشرية، ربما لم تنتهك أي سياسات بشكل فعلي، ويوفر تقديم خيار لمالكي القنوات لطلب مراجعة يدوية وسيلة لتصحيح أي قرارات غير مقصودة أو غير صحيحة، وبالتالي ضمان استعادة القناة المعلقة في النهاية.