شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطلق نظاما جديدا لرسوم ازدحام شحن السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح شركة تسلا التى تستضيف أكثر من 50000 محطة شحن فائق للسيارات الكهربائية على مستوى العالم، نظامًا جديدًا لرسوم الازدحام تأمل الشركة أن يؤدى إلى تحرير حركة الشحن فى محطاتها.

على عكس رسوم الخمول، التى ستحاسب السائقين على أساس كل دقيقة عندما تظل السيارة متمركزة فى نقطة الشحن بعد إعادة شحنها بالكامل، تهدف رسوم الازدحام إلى منع الأشخاص من شحن سياراتهم بالكامل في المحطات الأكثر ازدحامًا. لن يتم فرض رسوم الازدحام إلا عندما تكون محطات الشحن مشغولة وتكون بطارية السيارة أكثر من 90%، وفقا لتقرير engadget.

وسيتمكن السائقون من معرفة مكان تطبيق رسوم الازدحام على شاشة اللمس الخاصة بسيارتهم، وستكون هناك فترة سماح مدتها خمس دقائق لتجنب الرسوم النثرية إذا تأخر شخص ما بضع دقائق فقط عن سيارته، كما سيتم تطبيق المخطط الجديد على محطات معينة عبر الولايات المتحدة، بتكلفة قدرها دولار واحد للدقيقة، ولم تقم شركة Tesla بإعادة تقييم الأسعار أو استراتيجية طرح المنتجات خارج الولايات المتحدة.

وسبق لشركة تسلا أن أوضحت رسوم الخمول بالقول إن سائق السيارة "لن يترك السيارة متوقفة بجوار المضخة في محطة وقود" وأن المنطق نفسه يجب أن ينطبق على الشواحن الفائقة، عادةً ما يتم شحن السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة تصل إلى حوالي 80-90 % ، وبعد ذلك يتباطأ معدل الشحن بشكل ملحوظ والهدف من رسوم الازدحام هو تقصير مدة جلسات الشحن عندما تكون المحطات فى ذروة ازدحامها، وذلك للسماح لمزيد من المستخدمين بفرصة الشحن.

مع اعتماد المزيد من شركات صناعة السيارات لمعيار الشحن في أمريكا الشمالية (NACS) الذي تستخدمه شركة Tesla Superchargers، أصبح المزيد من سائقي السيارات الكهربائية قادرين على الوصول إلى شبكات الشحن عالية السرعة.

وعلى الرغم من أن توفر محطات الشحن يعد عاملاً حاسمًا لزيادة اعتماد السيارات الكهربائية بين السائقين في الولايات المتحدة، إلا أن تسلا قالت إن الازدحام هو مشكلة راقبتها الشركة، ويمكن أن يساعد نظام الرسوم الجديد في توضيح تدفق سائقي السيارات الكهربائية الجدد الذين يتم شحنهم في محطات Tesla Superchargeng مع اعتماد المزيد من السيارات الكهربائية السائدة من قبل الجمهور، في حين ستساهم الرسوم في تحقيق النتيجة النهائية للشركة، ويقدر المحللون أن قيمة شبكة Tesla Supercharger ستبلغ ما بين 10 إلى 20 مليار دولار سنويًا بحلول نهاية العقد.