في عروض الـ بلاك فرايداي 7 أجهزة لاب توب ستكون صفقة رائعة

أجهزة لاب توب ستكون صفقة رائعة في عروض الـ بلاك فرايداي..تحدثنا مسبقًا عن أفضل الهواتف والإكسسوار الذي سيشكل لك صفقة رائعة في عروض الـ بلاك فرايداي لعام 2023، والآن سنتحدث حول أفضل أجهزة اللاب توب المحتمل أن تكون صفقة رائعة للحصول عليها من بين عروض الـ Black Friday لهذا العام، وسنتعرف عليها تاليًا سنرى أي اللابات التي سنصوب أعيننا نحوها، تابع لتتعرف على المزيد.

أفضل أجهزة لاب توب للبحث عنها في عروض الـ بلاك فرايداي

وتاليًا سنعرض أفضل أجهزة اللاب توب التي ستبحث عنها بين العروض عند الشراء!

MacBook Air M2

وبالتأكيد لن نتغافل عن أحد أفضل الأجهزة عالميًا وهي أجهزة الـ MacBook القادمة من شركة أبل، والتي تتميز بكفاءة عالية للغاية، حيث يأتي جهاز M2 من أبل بمواصفات رائعة، حيث يأتي بشريحة أبل للمعالجة Apple M2، ومساحة تخزين من 256 وحتى 2 تيرابايت! وبطارية تصل إلى 18 ساعة وذلك رقم كبير للغاية! يمتاز بتصميمه الخفيف وشاشته القوية التي تأتي بنوع ريتنا ليكويد، ولهذا سيكون صفقة رائعة في عروض الـ بلاك الفرايداي.

للتعرف على المواصفات الكاملة: من هنا

MacBook Air M1

أتت أبل بجهاز M1 والذي أتى سابقًا لـ M2، يعد من أفضل الأجهزة التي يمكن أن تقتنيها في حال أردت جهاز لاب توب بمواصفات قوية وبسعرٍ جيد، وتحديدًا في عروض الـ بلاك فرايدي، يأتي بمعالج أبل Apple M1، وذاكرة 8 أو 16 رام، ومساحة تخزين داخلية تبدأ من 256 إلى 2 تيرابايت، وبطارية تصل إلى 18 ساعة، لا يختلف كثيرًا عن M1، ولكنه بالتأكيد سيمثل صفقة رائعة في عروض الـ Black Friday لهذا العام!

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Alienware m17 R5 AMD

Alienware هي شركة تابعة لشركة Dell، وتقوم بكفاءة بتقديم أجهزة لاب توب رائعة في الفئة العليا والتي نطلق عليها “Gaming” والتي تأتي بأعلى المواصفات لتواكب أفضل الألعاب والبرامج التي يتم إطلاقها، يأتي بمعالج AMD Ryzen 9 6900 XT المذهل، بالإضافة إلى كارت شاشة Radeon RX 6850 XT، ومساحة تخزين داخلية (هارد) 1 تيرابايت! (1000 جيجابايت)، 32 جيجا رام، ودقة شاشة 4K UHD، كل هذا وأكثر، سيشكل لك صفقة رائعة في عروض الـ بلاك فرايداي عند تفكيرك في شراء جهاز لاب توب جديد!

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Asus ROG Zephyrus M16

شركة Asus من الشركات القوية في إنتاج أجهزة لاب توب بمواصفات عالية، وهي أجهزة الـ Gaming، واللاب توب الذي نتحدث عنه هو أحد الوحوش التي يمكن اقتنائها من بين أجهزة اللاب توب! حيث يأتي بمعالج Intel Core I9-12900H (الجيل الـ 12)، وكارت شاشة قوي GeForce RTX 3070 Ti، وسعة تخزين داخلية 1 تيرابايت، و16 جيجارام، ليشكل لك توليفة رائعة من المواصفات التي تجعله أحد أفضل الأجهزة التي ستشكل لك صفقة رائعة في عروض الـ بلاك فرايداي!

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MSI Vector GP76

شركة MSI تعتبر من الشركات القوية المنافسة في الأسواق العالمية، والتي أثبتت نفسها بين أقوى العلامات التجارية لأجهزة اللاب توب، واللاب الذي نتحدث عنه يأتي بمواصفات رائدة، حيث يتمتع بمعالج Intel Core I9-12800HK المذهل، وكارت شاشة GeForce RTX 3070 Ti الذي سيعزز من أداء الجهاز بشكل غير محدود، يأتي بسعة تخزين 1 تيرابايت، و32 جيجا رام! ويأتي بشاشة FHD 1080، ليشكل لك عتاد قوي ليكون صفقة رائعة للحصول عليه في عروض الـ بلاك فرايداي هذه السنة!

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Acer Predator Triton 500 SE (2022)

شركة Acer هي من الشركات القوية في أجهزة اللاب توب التي تقدمها، حيث تأتي بمجموعة رائعة من الأجهزة ومنها ما نتحدث عنه وهو Predator Triton 500 SE، والذي يأتي في الفئة العليا ليستهدف الإستخدام الشاق والقوي، حيث يأتي بمعالج Intel Core I9-12900H، وكارت شاشة GeForce RTX 3080 Ti، و مساحة 32 جيجا للرام، و1 تيرابايت لمساحة التخزين الداخلية! يتميز بشاشته الـ QHD، وسيكون بالتأكيد صفقة قوية في عروض الـ بلاك فرايداي.

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Asus ROG Zephyrus G15

شركة Asus غنية عن التعريف، وذكرنا أعلاه إصدار لـ Asus، ولكن هذا إصدار مغاير، في نفس الفئة العُليا التي تستهدف الإستخدام الشاق! حيث يأتي بمعالج AMD Ryzen 9 القوي من AMD، وكارت شاشة RTX 3080، وبطارية قوية للغاية لكي تقوم بكل مهامك اليومية بشكلٍ مريح على مدار اليوم، سيمثل صفقة رائعة بهذا العتاد الذي يأتي به وأكثر! ولهذا نقترحه في مقالنا لأفضل الأجهزة التي ستمثل فرصة قوية في عروض الـ بلاك فرايداي.

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