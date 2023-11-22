شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل "Drive" يعيد تصميم الماسح الضوئى للمستندات على نظام Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد Google Drive تصميم لواجهة الماسح الضوئي للمستندات على Android مع طرح المزيد من الميزات، بالإضافة إلى الصفحة الرئيسية الجديدة وتعديلات واجهة المستخدم الأخرى، وفقاً لموقع 9to5google.

يمكنك تشغيله من الكاميرا المخصصة FAB التي تظهر فوق الكاميرا المستطيلة لـ "New"، والتي لا تزال تحتفظ بـ "Scan" كما كان من قبل، بدلاً من الحصول على تطبيق الكاميرا الافتراضي، والجدير بالذكر أن وضع "الالتقاط التلقائي" إلى جانب "اليدوي" سوف يلتقط الصورة نيابةً عنك عندما يكون كل شيء جاهزًا.

طرح إعادة تصميم الماسح الضوئي هذا باستخدام الإصدار 2.23.457.1 من Google Drive لنظام Android، تتضمن التغييرات الأخرى في هذا الإصدار موجز الصفحة الرئيسية الجديد مع علامة التبويب العلوية "المقترحة" التي توفر عرض قائمة بسيط، بينما يحل "النشاط" محل الإشعارات، وتحل "المميزة بنجمة" محل علامة تبويب مساحات العمل القديمة.