علوم وتكنولوجيا

"مايكروسوفت" تستثمر 500 مليون دولار لتوسيع نطاق الحوسبة السحابية

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د.ب.أ- نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "مايكروسوفت" اليوم الأربعاء أنها ستستثمر 500 مليون دولار لتوسيع نطاق الحوسبة السحابية فائقة الحجم والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في مقاطعة كيبك على مدى العامين المقبلين.

وسيؤدي هذا الاستثمار إلى زيادة حجم البنية التحتية السحابية، لشركة "مايكروسوفت" بواقع 750%، في كندا وتوسيع قدرة الحوسبة، بواقع 240%، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأضافت الشركة "سيعمل أيضا على تسريع وتيرة ابتكار الذكاء الاصطناعي، وتمكين مؤسسات كيبك لمواصلة البناء على القدرة الكبيرة الموجودة، بالفعل في جميع أنحاء المقاطعة".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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