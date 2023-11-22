شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تستثمر 500 مليون دولار لتوسيع نطاق الحوسبة السحابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "مايكروسوفت" اليوم الأربعاء أنها ستستثمر 500 مليون دولار لتوسيع نطاق الحوسبة السحابية فائقة الحجم والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في مقاطعة كيبك على مدى العامين المقبلين.

وسيؤدي هذا الاستثمار إلى زيادة حجم البنية التحتية السحابية، لشركة "مايكروسوفت" بواقع 750%، في كندا وتوسيع قدرة الحوسبة، بواقع 240%، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأضافت الشركة "سيعمل أيضا على تسريع وتيرة ابتكار الذكاء الاصطناعي، وتمكين مؤسسات كيبك لمواصلة البناء على القدرة الكبيرة الموجودة، بالفعل في جميع أنحاء المقاطعة".