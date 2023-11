شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحسينات جديدة تحصل عليها لعبة The Last of Us Part 2 Remastered والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لدى PLAYSTATION عدد من المسلسلات الحصرية الرائعة التي يمكنك الاستمتاع بها، من Spider-Man إلى God of War.

تعود إحدى المسلسلات الشهيرة إلى الظهور بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل التلفزيوني.

كانت الشائعات المحيطة بهذا الإدخال القادم موجودة منذ فترة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي نحصل فيها على تأكيد رسمى، وفقا لتقرير thesun .

تعود لعبة The Last of Us بإصدار لعبة جديدة تمامًا لجهاز PS5 .

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول الإصدار القادم من The Last of Us Part 2 Remastered.

تاريخ إصدار The Last of Us Part 2 Remastered وسعره

تتم إعادة صياغة الجزء الثاني من The Last of Us خصيصًا لجهاز PS5 مع عدد من الترقيات.

سيتم إطلاق هذا الإصدار الجديد في 19 يناير 2024، مما يعني أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يتمكن الأشخاص من تشغيل أحدث نسخة معدلة.

وسيتم تسعيرها جنبًا إلى جنب مع ألعاب Triple A القياسية، ولكن هناك مكافأة إذا قمت بشراء النسخة الأصلية.

وإذا اشتريت The Last of Us Part 2 لجهاز PS4، فستحتاج فقط إلى دفع 10 دولارات مقابل الترقية لجهاز PS5.

وهذه ليست مجرد ترقية رسومية ولكنها ستأتي مع عدد من الأوضاع الجديدة.



ما هي التحسينات التي ستحصل عليها لعبة The Last of Us Part 2 Remastered؟

كما هو متوقع، سيأتي مع عدد من التحسينات مثل إخراج 4K الأصلي ومعدل الإطارات غير المؤمن.

وعدت Naughty Dog أيضًا بأوقات تحميل أسرع وتوافق مع ردود الفعل اللمسية والمشغلات التكيفية لـ DualSense.

ما المحتوى الجديد الذي سيحتوي عليه The Last of Us Part 2 Remastered

أحد أكبر الإضافات الجديدة إلى النسخة المعدلة من الجزء الثاني هو وضع لعبة روجلايك جديد يسمى No Return.

ستحتوي على مجموعة متنوعة من الشخصيات القابلة للعب، بما في ذلك بعض الشخصيات التي يمكن اللعب بها لأول مرة.

وسيكون لكل شخصية سماتها الفريدة وأساليب اللعب الخاصة بها، وكل جولة في لعبة No Return ستضع قدراتك القتالية على المحك.

ويعد Guitar Free Play وضعًا جديدًا آخر تمت إضافته إلى Remastered حتى تتمكن من تجربة مقطوعات جيتار مختلفة.

الوضع الجديد الأخير هو وضع Speed ​​Run، والذي سيسمح لك بتحديد الوقت الذي تستغرقه لإكمال اللعبة.

