شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عشاق لعبة نينتيندو يسارعون الحصول على إصدار مذهل بتصنيف 94 لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد كان هذا العام واحدًا من أفضل الأعوام على الإطلاق بالنسبة للألعاب، ولكن هذا يعني أنه كان من الصعب مواكبة أحدث الإصدارات.

ومع ارتفاع أسعار الألعاب طوال الوقت، لا يستطيع معظم الناس سوى شراء عدد قليل من الألعاب الكبيرة، وفقا لتقرير thesun.

هذا هو المكان الذي تأتي فيه المبيعات، على الرغم من أنه يتعين علينا عادةً الانتظار بضع سنوات قبل أن تنخفض أسعار أفضل الألعاب بشكل ملحوظ.

ومع ذلك، فقد انخفضت الآن إحدى ألعاب Nintendo Switch الأكثر تقييمًا لهذا العام إلى سعر منخفض جديد.

وتم إطلاق لعبة Metroid Prime Remastered في مارس من هذا العام وحظيت بتعليقات رائعة من النقاد واللاعبين.

يُنظر إلى Prime Trilogy على أنها من أفضل الألعاب في سلسلة Metroid، وكان المشجعون يتوسلون للحصول على الألقاب الثلاثة للعودة.

تم إصدار لعبة Metroid Prime الأصلية على GameCube، وأراد المشجعون طريقة للعب على وحدات التحكم الحديثة.

وتعقد Nintendo حاليًا تخفيضات الجمعة السوداء حيث يمكنك الحصول على خصومات كبيرة على ألعاب الطرف الأول.

تشتهر الشركة بعدم طرح ألعابها للبيع، لذا فإن هذا هو الوقت المثالي للحصول على صفقة.

تعد Metroid Prime Remastered إحدى الألعاب الأرخص من مكتبة الطرف الأول من Nintendo والتي تباع عادةً مقابل 34.99 جنيهًا إسترلينيًا فقط.

ومع ذلك، فإن تخفيضات الجمعة السوداء ستجلب خصمًا إضافيًا بنسبة 30٪، مما يعني أنه يمكنك الحصول عليه من متجر Nintendo الإلكتروني بأقل من 25 جنيهًا إسترلينيًا.

هذا هو أقل سعر على الإطلاق للنسخة الرقمية، وهو أقل سعر رأيناه للنسخة المادية أيضًا.

وهناك الكثير من الألعاب المتوفرة في متجر Nintendo eShop، لذلك لا بد أن يكون هناك شيء ما لمحبي Switch.